El Ayuntamiento de Guadalajara guarda un minuto de silencio para condenar los últimos casos de violencia de género

REDACCION

martes 16 de julio de 2024 , 18:08h

La alcaldesa, Ana Guarinos, ha mostrado hoy su más absoluta “condena y repulsa” en relación con los últimos casos de violencia de género acaecidos durante el fin de semana que han acabado con la vida de 5 mujeres, presuntamente asesinadas a manos de sus parejas o exparejas, y ha pedido “unidad” entre todas las fuerzas políticas para poner fin a esta lacra. “Es una cuestión de Estado. La unidad de todas las administraciones y de todas las fuerzas políticas es absolutamente imprescindible para parar esta lacra”, ha dicho.



El Ayuntamiento de Guadalajara ha convocado este martes un minuto de silencio como muestra de apoyo y solidaridad con las mujeres víctimas de violencia de género y sus familiares, y para trasladar la condena por los últimos casos conocidos del pasado fin de semana, así como el firme compromiso del Ayuntamiento para seguir luchando contra esta lacra que es la violencia de género.



“Ha sido un fin de semana negro para la violencia de género. 5 mujeres han sido presuntamente asesinadas por sus parejas o exparejas”, expre-saba la alcaldesa, quien igualmente ha recordado que a estos casos se suman los producidos los días 28 y 29 de junio, que fueron también “días trágicos para la violencia de género, con tres mujeres y dos menores ase-sinados”. “Un trágico balance que no podemos tolerar y que como so-ciedad no podemos permitir”, ha dicho la alcaldesa.



Guarinos también ha pedido “unidad” entre todas las fuerzas políticas para poner freno y poner fin a esta lacra, señalando que es una “cuestión de Estado” y po-niendo como ejemplo el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. También ha reivindicado leyes eficaces, así como la recuperación de principios y valores tan necesarios como el del respeto hacia la persona y hacia la vida humana, y la educación, especialmente entre las personas más jóvenes, como medida preventiva más eficaz para poner freno y fin a la violencia de género.



La alcaldesa, que ha destacado el firme compromiso del Ayuntamiento de no dar un paso atrás en la lucha contra esta lacra, ha recordado que en lo que va de año 26 mujeres han sido asesinadas a manos de sus pare-jas o exparejas, y cerca de 1300 desde el año 2003. “Estos datos son ver-daderamente preocupantes y nos obligan a una reflexión a toda la so-ciedad”, ha dicho.



Aunque la convocatoria de la FEPM estaba prevista para ayer lunes, la alcaldesa ha señalado que la premura con la que se comunicó la misma a los Ayuntamientos, con apenas una hora de antelación, aconsejó ha-cerla el día de hoy para que tuviese un mayor poder de convocatoria y la ciudadanía se pudiera acercar a condenar y manifestar su repulsa por los últimos casos de violencia de género que han acabado con la vida de 5 mujeres durante el último fin de semana.



El acto, presidido por la alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, ha contado con la presencia de los grupos políticos del PP, Vox y Aike, funcionarias del área de igualdad del Ayuntamiento de Guadalajara y otros departamentos, así como representantes sindicales, Policía Local, Bomberos, Protección Civil y Cruz Roja, y ciudadanos. A todos ellos ha querido agradecerles su participación y su presencia para decir “Basta ya” en relación con un tema en el que sólo cabe la unidad de toda la sociedad guadalajareña.