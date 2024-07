El PP en la Diputación acusa al gobierno de Vega de “dejación de funciones” poniendo en riesgo el Tratamiento de Residuos en la provincia de Guadalajara

El Grupo Popular acusa al diputado responsable, Francisco Pérez Torrecilla, de provocar una situación de “incertidumbre” por no haber previsto la nueva licitación del contrato del Servicio de Tratamiento de Residuos que expiraba este sábado

miércoles 10 de julio de 2024 , 18:10h

El portavoz del Grupo Popular en la Diputación de Guadalajara, Román García, ha denunciado la “dejación de funciones” del gobierno socialista de Vega que “ha estado a punto de dejar sin servicio de tratamiento de residuos a toda la provincia”, enfrentándose, según palabras de la propia UTE adjudicataria del servicio, “a una situación de especial gravedad”.



García ha explicado que el contrato con la UTE RSU Guadalajara finaliza este próximo 13 de julio y el gobierno de la Diputación “no había iniciado ningún trámite para una nueva licitación, como es preceptivo”. Así, la propia empresa mostró hace un mes, por escrito, su “preocupación por tal situación de incertidumbre al no estar aún programada la finalización del contrato y la nueva adjudicación del servicio público”. Incluso, en este mismo escrito advirtió de que “puede hacer que sea inviable desde el punto de vista económico continuar con la prestación del servicio una vez finalizado el contrato actual”. En el mismo, también se apremiaba al gobierno de la Diputación a “solventar con la mayor prontitud esta situación interina que se producirá en fechas próximas durante meses, pues esta UTE no puede sin más continuar la prestación de los servicios sin solucionar los perjuicios económicos que ello le provocará”.



El portavoz del PP en la Diputación considera “muy grave” que el gobierno de Vega, y en especial el diputado responsable del Servicio de Residuos, Francisco Pérez Torrecilla, no hayan hecho su trabajo “poniendo en riesgo” este servicio tan esencial. García ha pedido a Pérez Torrecilla que “explique a los ayuntamientos de nuestra provincia qué ha pasado y por qué ha estado a punto de dejar expirar un contrato tan importante sin haber cumplido con su responsabilidad, viéndose obligado por la situación a una nueva prórroga”. Directamente, se ha preguntado “por qué no se ha puesto en marcha una nueva licitación a tiempo y se ha tenido que llegar a una prórroga forzosa con una situación límite en la que la empresa no podía asumir ya una orden de continuidad”.



“El gobierno de Vega lleva ya cinco años de mandato y no ha tenido tiempo de prever la finalización de un contrato vital que ya fue prorrogado por cinco años, tal y como se establecía en él, en junio de 2019” ha criticado García. Mientras tanto, “el diputado responsable sí ha tenido tiempo en estos últimos meses para subir las tasas de este servicio a todos los ayuntamientos, pasando de un coste unitario de 26 euros por tonelada tratada a tasas diferenciadas que se han incrementado un 80% de media”.



Por ello, García ha preguntado al Partido Socialista “si también va a poner en marcha una campaña para informar a los vecinos de Guadalajara sobre esta subida de tasas que en el caso de la capital, al ser localidad mayor de 20.000 habitantes, ha pasado a pagar 58,46 euros por tonelada de residuos, 32,46 euros más que hasta ahora, suponiendo una subida de un 126%”.