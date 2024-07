Fundación Madrina: La pobreza infantil en España es una emergencia nacional

España, a la cabeza de la pobreza infantil en Europa

REDACCION

martes 09 de julio de 2024

Fundación Madrina, organización dedicada a la atención y protección de la infancia y maternidad en situación de vulnerabilidad, alza la voz para alertar sobre el preocupante aumento de la pobreza infantil en España.



Según datos de la Encuesta de Condiciones de Vida publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la tasa de riesgo de pobreza infantil en España alcanzó el 27% en 2023, lo que supone un incremento del 43% con respecto al año 2000. Esto significa que más de 5,4 millones de niños en España se encuentran en situación de pobreza o exclusión social.



"Los niños no pueden elegir ser pobres. Esta realidad es una lacra social que exige medidas urgentes por parte del Estado. No podemos permitir que las nuevas generaciones crezcan en la incertidumbre y la falta de oportunidades", declara Conrado Giménez, presidente y fundador de Fundación Madrina.



España se encuentra a la cabeza de Europa en cuanto a pobreza infantil, con una tasa que supera en más de 10 puntos porcentuales a la media de la Unión Europea. Según un avance de resultados de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN), la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social en España alcanzó el 26,5% en 2023, lo que supone un incremento de 0,5 puntos porcentuales respecto al año anterior.



La pobreza infantil no solo afecta al desarrollo físico y emocional de los niños, sino que también limita su futuro. Los menores que viven en situación de pobreza tienen menos acceso a la educación, a la atención sanitaria y a las actividades extraescolares, lo que les dificulta alcanzar su máximo potencial.



Fundación Madrina ha observado un aumento significativo de la vulnerabilidad en España, con un incremento en el número de personas que acuden a las "colas del hambre". La organización ha recibido alrededor de 37.000 llamadas de emergencia, donde las familias vulnerables reclaman en primer lugar alimentos, seguido de problemas sanitarios y falta de vivienda.



"Estamos ante toda una generación en riesgo de perder su futuro. La infancia no puede esperar, necesitamos medidas concretas y una mayor inversión en políticas públicas de protección a la infancia", concluye Conrado Giménez.



En este contexto, Fundación Madrina hace un llamamiento urgente a la sociedad y a las administraciones públicas para que apoyen su labor donando leche maternoinfantil y pañales, productos esenciales para el bienestar de los niños y niñas en situación de vulnerabilidad.



Fundación Madrina propone una batería de 21 medidas para afrontar este reto, incluyendo mayor inversión en políticas públicas de protección a la infancia, medidas concretas para combatir la pobreza familiar, planes de apoyo a las familias con menores en situación de vulnerabilidad y la garantía del acceso universal a la educación, la salud y los servicios básicos.