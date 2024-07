Desde Guadalajara The Sweet River Band presentan nueva canción

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

lunes 08 de julio de 2024 , 20:21h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

¨North Circular Road¨, es el nuevo single de la banda guadalajareña The Sweet River Band, una canción animada, de esas que escuchas al llegar a cualquier pub y te alegran el alma.



Y es que buena parte del sentido de la canción gira en torno a ese sentimiento camaradería que gira en torno a la ciudad de Dublin.



Un single donde se ve perfectamente las influencias de la banda, las cuales van desde las más clásicas de los 70, pero adaptadas a los tiempos modernos que vivimos. En ellos nos encontraremos Rock clásico de muchos quilates, influencias musicales y estéticas de grupos como los Allman Brothers, The Jayhawks o The Band.



Un lanzamiento que es la primera piedra de toque de lo que será su nuevo disco, el cual será presentado el 19 de octubre en la mítica sala Clamores de Madrid.



En The Sweet River Band nos encontramos con una banda que hace todo directamente desde el corazón y desde un amor incondicional hacia la música. Canciones hechas como antes, de una manera artesanal y siempre pensando en que fueran como la banda querían que sonaran, sin que ninguna moda o similar se interpusieran en su camino.



La banda comienza su andadura en 2019 de la mano de Néstor Díaz y Eduardo Madrid, quienes habían coincidido en proyectos anteriores, con el paso del tiempo se fueron uniendo al proyecto Daniel Solano, Adolfo Díaz y Luis F. Camacho, conformando la alineación actual de una banda que llega con ganas de ser una de las grandes animadoras del segundo semestre de este 2024.