Ampliar Foto : EDUARDO BONILLA

Descenso de las temperaturas este sábado en Guadalajara no pasando el mercurio de los 31ºC pero con noche tropical

Este sábado ha amanecido en Guadalajara a las 6:47 horas y anochecerá a las 21:47, la temperatura mínima será de 20°C y la máxima podría alcanzar los 31°C, el cielo estará muy nuboso con lluvias, el viento será moderado con una velocidad de 28 km/h y de dirección nordeste

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

sábado 06 de julio de 2024 , 07:11h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este sábado en Castilla-La Mancha, cielos poco nubosos o despejados que en el noreste irán con intervalos de nubes medias y altas y tendiendo a poco nuboso con intervalos de nubes bajas, salvo en Parameras donde tenderán a cubrirse.



Se esperan intervalos de nubosidad de evolución diurna salvo en la franja más occidental de la Comunidad, sin descartar que vayan acompañados por chubascos localmente fuertes en Parameras y la Serranía de Cuenca que irían con tormentas y granizo, y menos intensos y acompañados de tormenta en el resto del tercio este. Baja probabilidad de calimas en los extremos noreste y sur, despejando a lo largo del día.



Las temperaturas mínimas irán en ligero descenso hacia el suroeste y noreste y en ligero ascenso en La Mancha. Temperaturas máximas en descenso salvo en el extremo sureste.



El descenso será notable en Ciudad Real y Parameras.



El viento será flojo de componente oeste girando al sureste en Cuenca y Albacete al final. En Guadalajara, flojo variable girando al noreste al final.



Las temperaturas oscilarán entre los 21 y los 34ºC en Albacete, entre los 21 y los 33ºC en Ciudad Real, entre 19 y 33ºC en Cuenca, entre 20 y 31ºC en Guadalajara y entre 23 y 36ºC en Toledo.



Noche tropical, noche ecuatorial y noche infernal, ¿cuál es la diferencia?



Noches tropicales

Las noches tropicales son aquellas en las que la temperatura registrada no baja de los 20 grados.



Noches ecuatoriales o tórridas



El término noche ecuatorial, o tórrida, se emplea para hablar de las noches con temperaturas mínimas de 25 grados o superiores. Tal y como los médicos advierten, cuando se dan este tipo de noches, se produce un aumento de trastornos del sueño como el insomnio. Y no solo eso, sino que también se incrementa el estrés, el malestar emocional y la irritabilidad en la población en general. Además, también aumentan los ingresos psiquiátricos en pacientes con trastornos previos.



Noche infernal



Las noches en las que la temperatura no baja de los 30 grados, que cada vez sucede con más frecuencia en las regiones más cálidas del planeta, son conocidas como 'infernales'. Algunos puntos de la Península Ibérica y de los archipiélagos españoles han empezado a registrar noches de este tipo en los últimos años. Este verano se han dado varias noches infernales en Almería, Málaga, Melilla, Jaén y varios puntos de Canarias.



Algunas veces las temperaturas nocturnas en algunos puntos no bajan de los 35 grados. Esto está llevando a los meteorólogos a buscar nuevos términos para referirse a este tipo de noches en las que el calor no nos deja ni respirar en caso de que su frecuencia aumente.