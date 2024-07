VOX denuncia la falta de personal médico y sanitario en los Centros de Salud de Castilla La Mancha

El portavoz parlamentario denuncia esta grave carencia en Atención Primaria, Pediatría y Urgencias y exige el reconocimiento de la carrera profesional sanitaria

viernes 05 de julio de 2024 , 12:56h

El portavoz del grupo parlamentario Vox en las Cortes de Castilla-La Mancha, Iván Sánchez, ha alzado la voz para denunciar la grave carencia de personal médico y sanitario en los centros ambulatorios y hospitales de la región. Según ha manifestado, esta situación no se limita a los meses de verano, sino que representa un problema estructural que afecta de manera continuada a la calidad de la atención sanitaria en Castilla-La Mancha.



El portavoz de Vox ha destacado que Castilla-La Mancha es la única región que no cuenta con una carrera profesional para sus sanitarios, lo que genera un éxodo de profesionales hacia otras regiones. "Nuestros profesionales sanitarios están emigrando a otras regiones donde sus sueldos se ven incrementados en una media de 1.500 euros y donde se reconocen mejores condiciones laborales y la carrera profesional".



A la vez, esta falta de incentivos y la carencia de una carrera profesional reconocida están haciendo que Castilla-La Mancha no sea atractiva para atraer a facultativos de otras regiones. Como resultado, la atención primaria, los servicios de Urgencias y la atención pediátrica se están viendo especialmente afectadas, perjudicando gravemente a los ciudadanos que demandan un sistema sanitario robusto y eficiente.



Iván Sánchez ha exigido al Gobierno regional que tome medidas urgentes para solucionar este problema, implementando la carrera profesional para los sanitarios y mejorando las condiciones laborales y salariales de los mismos. Solo así se podrá frenar la salida de profesionales y garantizar una atención sanitaria de calidad para todos los habitantes de Castilla-La Mancha.



Por último, el portavoz también ha incidido en la disparidad de sistemas sanitarios que existe en España con dieciocho modelos diferentes, lo cual repercute negativamente en los españoles, con informes clínicos que no se comparten o derivaciones a centros hospitalarios que se ubican más lejos del domicilio del paciente por imposiciones del estado de las autonomías. “No tiene sentido que un vecino de Illescas sea derivado al hospital de Toledo, a 40 minutos en coche, cuando tiene el hospital de Parla a 15 minutos sólo porque tiene que ser de Castilla-La Mancha y no de Madrid”.