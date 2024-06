AIKE pide, en el primer año de mandato, menos triunfalismo y más trabajo hecho

jueves 20 de junio de 2024

El grupo municipalista ha analizado el primer año de mandato del Partido Popular y VOX al frente del Ayuntamiento, destacando la inacción en cuestiones tan importantes como el POM o la contratación de servicios como el transporte urbano, la grúa o la zona azul. También han señalando las múltiples cuestiones pendientes que la Junta de Comunidades de Castilla- La Mancha tiene con la ciudad, promesas electorales que no acaban de hacerse realidad e inversiones que nunca llegan.



Susana Martínez y Jorge Riendas, portavoces de AIKE han analizado la situación de la ciudad cuando se cumple un año de mandato de Ana Guarinos al frente del Ayuntamiento de Guadalajara y de que Emiliano García Page revalidara como presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.



Desde el partido municipalista lo primero que señalan es la autocomplacencia con la que el Partido Popular y Vox han hecho balance, para Susana Martínez “salir diciendo que se han cumplido un 77% de sus compromisos es burlarse de la ciudadanía, vivir en un triunfalismo tan exagerado que es increíble y absurdo. Solo hay que fijarse en el estado de la ciudad para darse cuenta lo poco, o nada, que se ha avanzado en este año. El equipo de Gobierno ha seguido obras ya iniciados, sin plantear nuevas iniciativas, lo que hemos visto es continuidad y más de lo mismo”.



Desde AIKE invitan a repasar las noticias locales de los últimos meses, Ana Guarinos no ha puesto en marcha ningún proyecto nuevo, “la medida más visible para los vecinos y vecinas este año es la subida de más del 17% de IBI, o la pésima gestión en el área de cultura con la perdida de propuestas culturales como el el FESCIGU y el Festival de Cine Lento o la falta de atención a servicios tan usados como la Biblioteca y las Escuelas Municipales” ha añadido la concejala de AIKE.



A lo largo de todo este año no se han resuelto cuestiones tan urgentes en la gestión del día a día de la ciudad como el nuevo contrato de autobuses, alargado con una prorroga forzosa, o servicios como la zona azul y la grúa que están sin contrato alguno, en una situación completamente irregular. En el área económica se sigue sin hacer frente, como señala la intervención municipal en cada informe, a las más de 3.000 facturas pendientes de pago, una situación sin precedentes en el Ayuntamiento.



Se inicio el mandato con el acuerdo unánime de todos los grupos de la oposición para actualizar el POM, Plan de Ordenación Municipal, un compromiso que el equipo de Gobierno ha olvidado completamente. Una asignatura pendiente que hay que afrontar si se quiere dar respuesta a cuestiones como el acceso a la vivienda o los solares que inundan el casco.



Para el grupo municipalista la autoevaluación complaciente y triunfalismo del Partido Popular y Vox no sirve para nada “son las vecinas y vecinos los que tienen que analizar la gestión realizada en este primer año y el equipo de Gobierno, en lugar de ponerse medallas, debería escuchar y trabajar para mejorar la ciudad” afirmaba Martínez.



Por su parte Jorge Riendas señalaba en su intervención las líneas de trabajo de AIKE durante estos doce meses, llevando al Pleno propuestas centradas en Guadalajara, defendiendo los intereses de la ciudad en cuestiones como el Fuerte y propiciando la participación y el diálogo ciudadano en los encuentros que el partido organiza mensualmente.



En cuanto a los cuestiones pendientes que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha tiene con Guadalajara, Riendas ha recordado proyectos tan necesarios para la ciudad como la remodelación de la Estación de Autobuses, el nuevo centro educativo en el remate de las Cañas, el desdoblamiento previsto desde hace años para la CM101, la nueva residencia de Los Olmos en el complejo sociosanitrario de La Merced, la remodelación integral de la Escuela de Hostelería, los proyectos de la Biblioteca o las Escuelas en las naves del Fuerte o la finalización de las obras del Hospital. “Promesas electorales, proyectos de los que llevamos oyendo hablar años y equipamientos muy necesarios para la ciudad que el Gobierno regional no es capaz de materializar, evidenciando la falta de inversión desde Toledo en Guadalajara” concluía Jorge Riendas.