VOX Guadalajara hace un balance ‘positivo pese a las adversidades’ de su primer año de mandato

lunes 17 de junio de 2024 , 21:02h

El portavoz del grupo VOX en el Ayuntamiento de Guadalajara, Víctor Morejón, ha analizado el primer año de Gobierno de su formación en la capital alcarreña indicando que, “nos presentamos a las elecciones bajo el lema 'cuida lo tuyo' y efectivamente, nos hemos dado cuenta de que era muy necesario cuidar de esta ciudad” ha apuntado Morejón quien ha indicado que, “el agujero económico que nos encontramos fue la peor de las noticias y por ello quiero dejar claro que este hecho sólo tiene un responsable: Alberto Rojo”.



En este sentido Morejon ha asegurado que, “si el PSOE no reconoce que se ha equivocado y que ha cometido errores lo que nos están diciendo a los ciudadanos es que si vuelven a gobernar lo volverían a hacer”.



Sin embargo, el portavoz de VOX ha asegurado que, “en cuanto las cuentas lo permitan volveremos a bajar los impuestos” y ha añadido que, “en este primer año hemos sabido superar las adversidades y tenemos que seguir en esta línea de trabajo y mejora, de cuidar lo nuestro”.



VOX Guadalajara satisfecho con su trabajo al frente de las concejalías de: Seguridad, Comercio y Mercado, Cultura, Patrimonio, Turismo, Bienestar Social y Familia



Una de las materias más importantes para el grupo municipal VOX es la Seguridad es por ello que, “hemos aumentado el número de puntos de Seguridad durante las ferias, están ya en marcha los procesos de selección para incorporar nuevos efectivos y hemos puesto orden al caos administrativo en este área” ha explicado Morejón quien ha puesto en valor el cumplimiento de una de las promesas de VOX en campaña como fue la implementación del aparcamiento del Mercado de Abastos, una solución para comerciantes, compradores y para mejorar la movilidad de la zona” ha explicado el edil.



Otro de los objetivos de VOX fue la desideologización de la cultura, “hemos roto los vicios que tenía esta concejalía. Tenemos una cultura para todos los públicos, a la que puede acceder todo el mundo y que cuenta con una gestión democrática y no mediante la dedocracia” ha explicado el edil.



Además el grupo municipal de VOX ha señalado que pese a que otros intenten “confundir. Este equipo de Gobierno no ha realizado ni un solo recorte en el presupuesto de Bienestar Social, es más se ha incrementado” ha comentado Víctor Morejón, que ha comentado que, “las familias y las mayores son una prioridad para nuestro grupo municipal”.



Finalmente, el concejal de VOX y responsable de las materias de Comercio y Turismo ha indicado que, “hemos implementado un plan de apoyo y dinamización al tejido comercial y hostelero de la ciudad porque esta es una forma de cuidar a aquellos que apuestan por nuestra ciudad, dar vida a los barrios y apoyar sus economías familiares”.



García-Page no es un aliado para Guadalajara



Finalmente, el portavoz de VOX ha reclamado al Gobierno de García-Page que cumpla con los compromisos que adquirió con la ciudad en el pasado mandato, “están pendientes la rehabilitación de la Estación de Autobuses, el Fuerte, el Ateneo, etc. Esta dejadez que muestra con nuestra ciudad es la mejor muestra de que García-Page ya no es un aliado de esta ciudad”.



Es por ello que Víctor Morejón ha pedido al presidente regional que, “nos trate igual que al resto de localidades castellanomanchegas y cumpla con cada uno de sus compromisos puesto que son claves para el desarrollo de Guadalajara”.