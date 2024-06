Si recibes un mensaje de un sorteo de entradas para la Eurocopa, es un timo

lunes 17 de junio de 2024 , 20:55h

Con el inicio de la Eurocopa algunas personas están alertando de un timo que llega a través de correo electrónico para supuestamente ganar dos entradas para la Eurocopa de 2024 en un sorteo. Sin embargo, el supuesto concurso se aloja en una página web fraudulenta.Se trata de un caso de phishing: los timadores aprovechan este evento deportivo para tratar de hacerse con los datos personales y bancarios y suscribir a la persona a un servicio online de pago.El correo electrónico sospechoso llega con el siguiente mensaje: "¡No pierdas la oportunidad de ganar entradas para ver los partidos de la EURO 2024 en vivo! Participa en nuestro concurso". Además va a compañado del asunto "confirmación del pedido", y, aunque el remitente sea 'UEFAEURO2024', la dirección del email (" [email protected] ") no tiene nada que ver con la UEFA, la organización encargada del torneo.En el cuerpo del correo, invitan a participar en el supuesto concurso pinchando en un botón, a través del cual se accede a una web que no es la oficial de la UEFA.En esta página fraudulenta aparece el siguiente mensaje: "Has sido elegido para participar en nuestro Programa de Recompensas gratis" y anuncia la posibilidad de ganar dos entradas para el torneo, junto a comentarios falsos de usuarios que dicen haber conseguido sus entradas.Para participar piden completar una encuesta sobre fútbol. Tras este paso, dan por ganador a la persona que ha realizado la encuesta y piden la dirección postal y pagar los gastos de envío de las supuestas entradas.Al reclamar el premio, la web redirige a otro portal fraudulento en el que aparece un formulario para introducir los datos personales y los de la tarjeta bancaria.Sin embargo, en la letra pequeña del final de la página, se especifica que cobrarán 10 euros por una suscripción a "club de fidelidad" durante un periodo de prueba de tres días.Transcurrido ese tiempo, el coste será de 43 euros cada 14 días.