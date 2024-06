Charla formativa sobre prevención y ayuda contra el abuso y el maltrato a las personas mayores

La charla tendrá lugar el próximo 19 de junio, en el Centro Social Casas del Rey a las 11:00 h. Esta iniciativa se realiza con motivo del Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez

domingo 16 de junio de 2024 , 20:21h

El Ayuntamiento de Guadalajara, junto a la Unidad de Participación de la Policía Nacional y la colaboración de la Confederación Estatal de Mayores Activos (CONFEMAC), ofrecerán una charla formativa sobre la prevención y ayuda contra el abuso y el maltrato a las personas mayores. “Una cuestión que no es baladí, ya que, lamentablemente, vemos a diario casos de maltrato psicológico y económico, que quizás no son tan evidentes, a personas mayores” ha explicado Eva Henche, concejal de Mayores del Ayuntamiento de Guadalajara.



Esta actividad es de carácter gratuito y que está dirigida a personas mayores, familiares, profesionales y personas interesadas en conocer las vías de actuación ante un caso de maltrato en la vejez. “Se trata de que todos ellos conozcan las vías de actuación y las herramientas con las que se cuenta ante un caso de este tipo”, ha comentado Henche.



Así, esta charla formativa que se ha ofrecido en otras localidades españolas, se realiza con motivo del Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y el Maltrato de las personas mayores.



Por tanto, la cita será el 19 de junio a las 11:00 en el Centro Social de Casas del Rey (c/ Luis Ibarra Landete).