“Comienza el camino” de Raquel Gómez, ilustrará La Bajada de Yunquera de Henares de este 2024

sábado 08 de junio de 2024 , 13:40h

La diseñadora de Yunquera de Henares Raquel Gómez González será la encargada de ilustrar esta cita en 2024 con su cartel "Comienza el camino", que ha resultado ganadora entre un gran número de obras presentadas llegadas desde varios puntos de España.



La Peña Taurina El Quite ha realizado el fallo del tercer concurso de carteles para ilustrar el encierro de ‘La Bajada’. Para ello se dieron cita varios expertos en diseño gráfico y pintura, así como representantes de la prensa provincial, Federación Taurina, Ayuntamiento de Yunquera y Peña Taurina El Quite. El premio consta de 500 euros más un trofeo y está donado por el Ayuntamiento de Yunquera de Henares y la Peña Taurina El Quite.



Es la primera vez que este certamen cuenta con un ganador local. Tras las dos primeras ediciones en las que la jadraqueña Ana Mayor se hizo con el premio, en esta tercera ha sido la yunquerana Raquel Gómez quien ha cogido el relevo en este galardón.



La autora cuenta que "desde el primer día que llegué a Yunquera me empapé de sus costumbres y tradiciones y una de la que más me sorprendió fue el encierro de La Bajada, por su identidad y diferencia con el resto de festejos".



"Para este diseño me inspiré en varias fotografías y vídeos del encierro, y aunque nunca he participado en él, quise plasmar cómo se vería desde dentro (lo que ahora llaman POV (point of view o punto de vista)". Su obra trata de un corredor vestido de blanco, como es habitual en el encierro, vara en mano y detrás de un toro. Es decir, lo que cualquier persona que participa en el encierro ve cada 17 de septiembre.



Al fondo del camino se ve el pueblo de Yunquera y su torre, la "Dama de la Campiña", que identifica lo que se persigue en este traslado: llegar al pueblo y encerrar la manada. "Dicen que lo bueno de los comienzos es que todo está por descubrir, y es lo que quise plasmar con este cartel: un toro y un corredor que miran el camino que van a recorrer, con todo lo que pueda pasar a punto de ser descubierto.", añade la autora.



El cartel ganador será exhibido tanto de forma impresa como digital en los distintos medios, para promocionar y anunciar el encierro de ‘La Bajada’ del próximo 17 de septiembre de 2024. Además, el resto de los carteles participantes también serán expuestos aprovechando la exposición del XXI Concurso de Fotografía Taurina, en el mes de noviembre.