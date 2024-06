Las aplicaciones de casino más populares en Chile (iOS & Android)

Rabona Casino con aplicación para Android;

1xbet Casino app para Android e iOS;

Betsson para iOS y Android;

Bet365 para sistemas iOS y Android.

No es un secreto que los casinos móviles le han dado un giro positivo a la industria iGaming. Esto es así porque brindan la posibilidad de jugar y apostar desde cualquier lugar y a toda hora, y esta opción se complementa con la facilidad de descargar en el celular y en la tableta las aplicaciones de juegos de casino online diseñadas tanto para Android como para iOS.En Chile, las descargas de apps aumentaron en un 50 % el año pasado con respecto al 2022, mientras que las estadísticas reflejan que los jugadores invierten dos horas al día (en promedio) utilizando dichas aplicaciones (applicantes.com, 2023). Considerando estos datos, te describimos cuáles son las más populares entre los usuarios chilenos.Este casino presenta una app para dispositivos con sistema operativo Android, la cual puedes descargar directamente desde esta plataforma oficial de juegos de azar. En esta aplicación de Vulkan Vegas —también descargable para Chrome—, los usuarios de Chile consiguen bonificaciones exclusivas, además, de las que el portal acostumbra a dar. Hasta el momento, la Vulkan app tiene más de 356.000 descargas.Las cualidades de esta aplicación son, principalmente, la comodidad y fácil navegación. Cuenta con miles de juegos repartidos entre tragamonedas, juegos de mesa, títulos instantáneos, casino en vivo y mucho más. Los clientes deben tener claro que esta extensión del casino es ciento por ciento segura, ya que cuenta con licencia de la Curazao eGaming con el número 8048/JAZ2012-009. Y se afianza en el juego responsable con el respaldo de la gambleaware.co.uk.En cuanto a este portal, su app está disponible solo para Android, pero se mantienen trabajando para ofrecer un servicio intuitivo y dinámico a los usuarios de iOS (mientras tanto pueden acceder desde el navegador) en el menor tiempo posible. Ahora bien, la aplicación existente brinda todos los mismos beneficios de la página web. Así que los usuarios se topan con más de 1.000 juegos de proveedores como Netent, Play´n GO, Microgaming y Pragmatic Play.Además, la aplicación entrega fabulosas bonificaciones y premios para mantener y agradecer la fidelidad. Así que descárgala y participa por un bono de bienvenida de 1.200 $ (o el equivalente en CLP) y 220 tiradas gratuitas. En la app de Verde Casino puedes jugar gratis y apostar por dinero real. Por ahora, solo puedes activarla por el site (no está en la Play Store) e incluso puedes suscribirte a los newsletter para que estés al día con las actualizaciones.Buscando adaptarse y satisfacer las necesidades y gustos de todos sus clientes, Awintura Chile pone a disposición una app compatible con Android e iOS. Este servicio está basado en la instantaneidad y el confort, ofrece entretenimiento y seguridad en todo momento. Los jugadores interesados la pueden obtener desde la plataforma oficial.¿Qué hay en esta aplicación?, bueno, todos los juegos que están en la versión web —tragamonedas, títulos de mesa, ruleta, casino en vivo y más—. También se otorgan incentivos sustanciosos para jugar por más tiempo y sin tocar el dinero propio. La confiabilidad prevalece con el aval de la Autoridad de Juegos de Curazao con el número 1668/JAZ, proveedores de casino reconocidos, sistemas de seguridad encriptados como el SSL y con la disponibilidad de métodos de pago rápidos y transparentes.Como era de esperarse, Spin City Casino Chile también tiene para todos sus clientes una app móvil funcionalmente óptima para Android e iOS. Por ende, la diversión va con ellos a todas partes, pudiendo disfrutar de sus más de 1.500 juegos de azar de todo tipo y, por supuesto, de sus inigualables bonificaciones y promociones. Esta aplicación cuenta con un link en su sitio para descargarla.La app Spin City es todo lo que buscas: comodidad y navegación rápida. Tiene la misma transparencia de la página convencional, ya que opera con licencia de Curazao -B2C-GM4CEFLL-1668JAZ- y se enfoca en la promoción del juego responsable bajo el respaldo de GamCare para ayudar a aquellos usuarios que tienen problemas de ludopatía.Por otro lado, desde esta aplicación se puede jugar tanto en el modo demo como por ganancias reales, para ello hay pasarelas de pago confiables tales como: Visa, MasterCard, Neteller y Skrill. Por último, se presta la misma atención al cliente en caso de dudas e inconvenientes.Otras app recomendadas para los usuarios de casino de Chile son: