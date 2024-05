Cogolludo, más florido que nunca, con su concurso de decoración de fachadas y balcones

viernes 31 de mayo de 2024 , 16:27h

El primer premio se lo ha llevado Miguel Sopeña, por la decoración de su fachada en la calle Camino de la Bacha Gabino, 12. El segundo ha sido para una habitual del concurso, Nati Codonal, en la calle de Don Ricardo Sanz, 4. Y el terceo para Vanesa Yela, en la calle del Palacio, 17.

Cogolludo. 31 de mayo de 2024. Las calles de Cogolludo están aún más bonitas en estos días de primavera, floridas, como hacía tiempo que no se veía. Y es que cerca de una veintena de vecinos han participado, en 2024, en el concurso de embellecimiento de fachadas y balcones.

Ha sido el tercer año consecutivo que se convoca este concurso, después de su recuperación. Siempre fue una tradición que la villa serrana mantuvo desde principios del siglo XX y que se ha rescatado, brillantemente, gracias a la colaboración de los cogolludenses con la oficina de Turismo y con el Ayuntamiento.

El fallo del jurado, que componían Katy y Patricia, dos integrantes de las asociaciones de mujeres de Muriel y de Arbancón, se hacía público el pasado sábado, 25 de mayo, con una llamada telefónica a los premiados.

El ganador, este año, ha sido Miguel Sopeña, vecino de Cogolludo, por el trabajo, no solo en la fachada sino en toda su casa de la calle Camino de la Bacha Gabino, 12. Para él, seis botellas de vino, tres de Finca Río Negro y otras tres del Convento del Carmen.

Orgulloso de su triunfo, más, incluso, lo está de la iniciativa recuperada. “Es un concurso fenomenal, que embellece las fachadas del pueblo, y esto hace que venga gente a Cogolludo a verlas”, señala. Miguel tiene semilleros de plantas y flores, y, llegado el momento, muestra su trabajo en la fachada de su casa, pero también en el jardín. Recién jubilado, pero muy activo, asegura que “ésta es una de las facetas que tenemos para entretenernos”.

Miguel se llevó una gran sorpresa cuando se enteró del premio, más tarde que muchos vecinos, puesto que se anunció en las redes sociales del Ayuntamiento. “Fue una sorpresa cuando algún amigo me dijo que habíamos ganado. Al jurado le gustó la variedad de plantas que tenemos: petunias, orégano, hierbabuena, menta, tomillo, romero y otras muchas especies, en pequeñas proporciones para ornamentar”, señala. El ganador espera una nueva explosión de color en su balcón muy pronto, cuando florezcan sus nuevas incorporaciones. “En 10 o 15 días será un vergel de diferentes tonalidades y flores. Va a hacer que esté aún más bonito y que impresione más”, afirma. Miguel recuerda que su madre ya participaba en los concursos de antaño. Para él, ha sido su primera participación, y su primer premio.

Nati Codonal es una habitual del concurso. Ha participado los tres años, y en todos ellos, se ha llevado premio. Este año, ha sido segunda. Su fachada, en la calle de Don Ricardo Sanz, 4, es inconfundible. “Me gusta mucho la naturaleza, las flores del campo, las flores secas…”, explica. A primera hora de la mañana ya se la puede ver atendiendo el jardín, cambiando las plantas de sitio y hablándoles. “A algunas plantas les gusta estar en un sitio, y no en otro, y cambiar según los días. Hay gente a la que le parece mentira, pero yo creo que hablan en su lenguaje. Para entenderlas hay que vivirlo y tener un contacto diario”, sigue. La fachada de Nati es un estallido de alegría, que refleja su personalidad. “Tengo gitanillas de distinto color. Cada día las pongo en un sitio. Les pregunto que cómo están hoy antes de hacerlo. Tengo cactus, siemprevivas, campanas, conejitos, lirios, romero…”, afirma. Además, Nati también incluye ornamentos no florales, como tejas, mariposas de tela aquí y allá, pájaros, y hsata un mono de peluche. “Me gusta el concurso y me gusta que la gente venga a ver mi fachada y me pregunte. Yo, no me guardo ningún secreto. A todos les cuento lo que hago, y al que quiere, le regalo una planta”, termina. Y así es. Para ella son cuatro botellas de vino, dos de Finca Río Negro y otras dos de Convento del Carmen.

El tercer permio se lo ha llevado Vanesa Yela, por la decoración de su fachada en la calle Palacio, 17. Para ella, dos botellas de vino, una del Convento del Carmen, y otra de Fincas Río Negro.

El Ayuntamiento de Cogolludo agradece la participación, “cada año mayor”, señala Juan Alfonso Fraguas, alcalde de Cogollludo, que hace que esta primavera el buen gusto de los vecinos del pueblo “haga de nuestras calles un lugar aún más bonito y atractivo a todos los sentidos para pasear y conocer”, termina el regidor.