Guadalajara recuerda a las once víctimas del retén de Cogolludo

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

miércoles 17 de julio de 2024 , 14:10h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

La alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, ha encabezado la representación municipal que ha recordado, con una sencilla ofrenda floral, a Jesús Ángel, Mercedes, José, Manuel, Marcos, Luis, Julio, Jorge, Sergio, Alberto y Pedro, los once miembros del retén de Cogolludo que perdieron la vida en el incendio de los Pinares del Ducado. Con este gesto, el Ayuntamiento ha querido expresar el recuerdo y reconocimiento permanente de la Ciudad de Guadalajara a las once personas que fallecieron hace diecinueve años mientras trabajaban en las labores de extinción del incendio que se inició en La Riba de Saelices.



“Hoy se cumplen 19 años del trágico incendio de La Riba de Saelices en el que perdieron la vida once personas. Una tragedia humana y una catástrofe natural, con la pérdida de más de 13.000 hectáreas en los Pinares del Ducado y el Alto Tajo. El Ayuntamiento de Guadalajara, con este pequeño gesto, quiere rendir hoy homenaje a quieren dieron su vida para salvar la de otras personas y para evitar que el monte se quemara. Y lo seguiremos haciendo mientras yo siga al frente del Ayuntamiento de Guadalajara, sencillamente porque es de justicia y porque nunca vamos a olvidar a las once víctimas de aquel terrible incendio”, ha señalado Guarinos.



“Esta glorieta, inaugurada hace 17 años por el entonces alcalde, Antonio Román, es el recuerdo permanente de lo sucedido y de que nos faltan los once miembros del retén. Es un recuerdo sentido y necesario para que lo que sucedió no vuelva a repetirse y para tener siempre en nuestra memoria y en nuestro recuerdo a las once personas que fallecieron en el mismo. La ciudad de Guadalajara nunca los olvidará y siempre estarán en nuestro recuerdo. Es de justicia”, ha dicho.



Ana Guarinos también ha querido trasladar un “fuerte y cariñoso abrazo para las familias de quienes nos dejaron, que son las que peor lo pasaron y lo siguen pasando, especialmente en momentos como este y en días como hoy. Ellas no olvidan a sus familiares, nosotros tampoco. Siempre estaremos a su lado”, ha concluido.



El acto ha tenido lugar en la glorieta que lleva su nombre en la capital, en el barrio de Aguas Vivas, a los pies del monumento que el Ayuntamiento promovió en el año 2011, obra del artista Julio Marian Sánchez.