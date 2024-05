Podemos vuelve a pedir la reforma electoral en el Día de la Región y la contrasta con la representatividad de las elecciones europeas

José Luis García Gascón ha pedido al gobierno regional “condenar por fin el genocidio en Gaza y romper relaciones con Israel para construir una Castilla– La Mancha pacifista y solidaria”

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

viernes 31 de mayo de 2024 , 12:20h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El coordinador autonómico y candidato a las elecciones europeas por Podemos, José Luis García Gascón, ha hecho declaraciones en el acto por el día de la región y ha que-rido recordar las palabras del presidente Emiliano García Page el pasado año en Man-zanares en el acto oficial por el día de Castilla La Mancha, “apenas tres días después de los comicios regionales, en los que a pesar de una importante diferencia de votos entre la izquierda y la derecha, el Partido Popular y Vox estuvieron a punto de gobernar debi-do al sistema poco representativo que regula la Ley Electoral regional”. En aquel mo-mento afirmó que se comprometía a reformar el Estatuto de Autonomía, y a recuperar el sistema electoral y mejorar la representatividad y pluralidad democrática de Castilla-La Mancha.



En este sentido, García Gascón ha querido recordar que “el propio Emiliano García Page tildó de golpe de estado electoral la reforma electoral de Cospedal del año 2014”, y ha denunciado “su inacción durante ocho años y el incumplimiento de una promesa que data ya de un año”. Además, el coordinador de los morados “ha solicitado la urgente presentación de la propuesta de reforma del Estatuto y el nuevo sistema electoral, y ha recordado la propuesta que desde Podemos han venido reiterando rela-tiva a una circunscripción única en Castilla La Mancha y un número de diputados cer-canos a los 100, reduciendo el sueldo de los mismos para mantener el coste global de las Cortes regionales”.



José Luis García Gascón ha comparado “el sistema electoral regional poco de-mocrático y representativo” con el de las elecciones europeas del próximo 9 de junio, a las que ha calificado de “totalmente representativas”, y por ello ha animado a votar a toda la gente en dichos comicios en los que “todos los votos valen, cuentan y deciden igual, independientemente de donde se vote”.



Con relación a la reforma del Estatuto de Autonomía, José Luis García Gascón ha recordado “que es imperativo puesto que nuestra región es de las pocas que aún no han actualizado su Estatuto al siglo XXI, como la mayoría ya han hecho, y que es ne-cesario hacerlo para blindar los derechos sociales, feministas, ambientales, democráti-cos, los servicios públicos y el agua en el nuevo Estatuto de Autonomía de Castilla La Mancha”.



También ha querido hacer referencia “al drama de las casi cuarenta mil perso-nas asesinadas por el Estado israelí en el genocidio en Gaza y en ese sentido, ha re-cordado que siete meses después el Gobierno de Castilla La Mancha aún no ha conde-nado este genocidio ni tampoco ha enviado ayuda humanitaria ni cortado relaciones diplomáticas con Israel”. Asimismo, ha pedido “que se haga de forma urgente porque las instituciones regionales tienen en su mano poder frenar este genocidio” y cree que “hoy es un buen día para demostrarlo estando a la altura de la solidaridad del pueblo castellanomanchego que el Ejecutivo regional no está mostrando”.



Por último, el coordinador de la formación de Ione Belarra en la región ha finali-zado tildando de “retroceso” la entrega de un premio institucional a la Fundación Toro de Lidia y pidiendo “el fin de las ayudas y subvenciones públicas a la tauromaquia, pues no debe haber reconocimiento ni apoyo con el dinero y en nombre de todas y todos a actividades que conllevan violencia y tortura, que la mayoría de nuestra región no sus-tenta y no representan a nuestro pueblo”.