Este domingo, se celebra la octava Marcha Cicloturista José Luis Viejo

La inscripción se mantiene abierta hasta las 20 horas del viernes 26 de abril

lunes 22 de abril de 2024 , 19:43h

La concejala de Deporte del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares, María José Pérez, ha presentado este lunes, 22 de abril, la octava edición de la Marcha Cicloturista José Luis Viejo, “legendario ciclista”, en palabras de la edil, vinculado desde su infancia a Azuqueca y hasta su fallecimiento en noviembre de 2014. La prueba, de caracter no competitivo, se celebra este domingo 28 con salida a las 9:30 horas desde la plaza de José Luis Viejo de Azuqueca, y un “recorrido de 98 kilómetros por distintas localidades de la provincia”, ha explicado. Asimismo, María José Pérez, ha destacado la solidaridad de la prueba ya que parte de la inscripción -3 euros- se destinará a apoyar las terapias de Mario Martín, niño de Azuqueca con Síndrome de Down.



Desde la organización, Miguel Gómez, de la Peña Ciclista José Luis Viejo, ha agradecido el apoyo de los distintos Ayuntamientos por los que discurre la marcha y colaboradores porque “sin esa ayuda, no sería posible celebrar esta marcha”. La inscripción cuesta 20 euros e incluye bolsa del corredor, manguitos, funda para el móvil y barritas energéticas. El plazo para formalizar la participación por internet se ha ampliado hasta las 20 horas del viernes 26 de abril (pinche AQUÍ) y, además, el mismo domingo 28, desde las 8 horas, se admitirán inscripciones en el punto de salida de la plaza de José Luis Viejo. Los dorsales se podrán recoger el sábado 27 en el Centro de Ocio Río Henares de 11 a 14 y de 17 a 19 horas.



Recorrido



La marcha sale a las 9:30 horas desde la plaza de José Luis Viejo con un chupinazo –pirotecnia recreativa- y pasa por Fontanar, Yunquera de Henares, Humanes, Robledillo –en la subida, se premia a los y las tres ciclistas más rápidas-, donde se ofrece avituallamiento; continuando por Malaguilla, Málaga del Fresno, Yunquera (se ofrece un segundo avituallamiento), Alovera y final en la plaza de José Luis Viejo de Azuqueca sobre las 14:30 horas. Al acabar, se realizará un sorteo de premios donados por los colaboradores.



La presentación ha contado con la presencia del alcalde de Yunquera de Henares, Lucas Castillo, y de la alcaldesa de Alovera, Purificación Tortuero. Lucas Castillo ha recordado que “José Luis Viejo nació en Yunquera” y ha afirmado que “es una marcha muy querida en el pueblo”. Por su parte, Purificación Tortuero ha explicado que José Luis Viejo “abrió una escuela en Alovera que dejó huella”, en alusión a Juan Carlos Martín, ciclista profesional entre 1989 y 1995 y actual concejal de Deportes en Alovera, y ha deseado que la jornada se desarrolle sin incidentes.