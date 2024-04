García Lorca, el dinero de las azucareras y el amor se entrelazan en Mi Bárbara, de Laura Andreu, una novela histórica sobre quienes no quisieron la Guerra Civil pero la sufrieron

La historia, que transcurre en Granada anterior y posterior a la Guerra Civil, reflexiona sobre las causas y la complejidad del conflicto a través de personajes que quisieron, sobre todo, evitar la contienda

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

viernes 05 de abril de 2024 , 14:03h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

En la primavera de 1917, Bárbara, la sobrina huérfana de un magnate azucarero, cambia de pronto el mundo oscuro y poco alentador de un orfanato francés por uno inundado de la luz de Andalucía cuando se va a vivir a una casa señorial de Granada con una familia que desconocía tener.



Bárbara y su familia serán testigos de una Granada única y de unos años llenos de ideas, poesía y azúcar, una época vibrante y luminosa, llena de esperanza pero también convulsa, que poco a poco se irá oscureciendo hasta terminar de apagarse con el estallido de la Guerra Civil. Para Bárbara, el inicio de la guerra traerá consigo un suceso que supondrá el último giro de tuerca que marcará su destino.



El personaje de Federico García Lorca tiene un peso importante en la trama, ya que aparece como amigo de la protagonista en esos años de juventud. Esta relación inspirada en algunas de las amistades que el poeta tuvo con mujeres, como Emilia Llanos, en la vida real.



Mi Bárbara narra la historia de una médica que no quiso la guerra y que luchó, como tantos otros, por resistir, por no dejarse arrastrar por la locura y por sobrevivir heroicamente en un mundo que no era para ella. La novela reflexiona sobre las causas y la complejidad del conflicto, haciendo un homenaje a las víctimas, sin importar el bando al que pertenecieran.



Este trabajo supone el debut literario de Laura Andreu Noguera (Torrevieja, 1997), graduada en Antropología Social y Cultural y máster en Antropología Física y Forense por la Universidad de Granada, estudios que orientó hacia su aplicación en los ámbitos de memoria colectiva y violaciones de Derechos Humanos.



Con raíz en este foco de interés y con sus inclinaciones literarias repartidas entre la narrativa, la poesía y el ensayo, nace Mi Bárbara, fruto de los años vividos en Granada, de la exploración de su geografía y su historia, y de su profunda fascinación por ella.