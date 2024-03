La nueva presidenta de RTVE, militante socialista sacó un 2,35 sobre 10 en el concurso para dirigir la tele de todos los españoles

viernes 29 de marzo de 2024 , 11:09h

"No hace diagnóstico del sector. No hay diagnóstico serio, no hay estructura empresarial. Muchas generalidades, planteamientos superficiales. Tiene en cuenta el cambio tecnológico. Sin apartado de viabilidad económica ni similar. Proyecto sin estructurar, sin incluir modelo económico ni estructura empresarial. Con generalidades en otros apartados, aunque se preocupa de incluir perspectiva de género".



Según publica ese miércoles el digital THE OBJECTIVE, ese es el comentario que el Comité de Expertos de RTVE hizo en diciembre de 2018 sobre Concepción Cascajosa, la nueva presidenta interina de la televisión pública, en un informe de evaluación de la idoneidad de los candidatos a miembros del Consejo de Administración de la corporación. La militante socialista suspendió entonces con una paupérrima puntuación total de 2,35 sobre 10, siendo colocada por los expertos en el puesto 85 de los 95 candidatos que se presentaron, y obteniendo un 1,75 sobre 10 en el apartado de «méritos profesionales».



Pese a este demoledor informe, Cascajosa ha sido la elegida por Moncloa para asumir los mismos poderes ejecutivos del organismo público. Su principal mérito es su afinidad al PSOE, aún mayor que la que tenían los dos anteriores presidentes apoyados por el Gobierno: José Manuel Pérez Tornero y Elena Sánchez, cesados por no plegarse lo suficiente a los intereses de Pedro Sánchez y sus socios.



Concepción Cascajosa era miembro del Consejo de Administración de RTVE, pese al demoledor informe antes citado, desde 2021, cuando PP y PSOE alcanzaron un acuerdo. Su inclusión a propuesta del PSOE soliviantó a Vox y Ciudadanos, que acusaron a populares y socialistas de «repartirse» las instituciones «como si fueran cromos» y de haber «desoído al comité de expertos».



Y es que ella no fue la única inclusión polémica. Jenaro Castro, otro de los consejeros incluidos entonces, obtuvo un cero, por no ajustarse su proyecto a «ningún aspecto susceptible de ser considerado». También entró Ramón Colom, pese a su «mediocre» proyecto de «cuatro apuntes» y la propia Elena Sánchez, que presentó lo que, según los expertos, «parece un manual copiado de Wikipedia».