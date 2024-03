Historia de las Torrijas

miércoles 27 de marzo de 2024

Las torrijas son uno de los platos estrella durante la Semana Santa en España.



Son muy fáciles de elaboran; solo se necesita un poco de leche, algunas rebanadas de pan, huevos, canela, ralladura de limón y mucho azúcar.



Es un plato con muchos nutrientes, por eso es fácil entender que se utilizaran originariamente para dar de comer a las parturientas (allá por el siglo XV). Ellas las comían tras dar a luz, para favorecer su recuperación postparto.



Después, en el siglo XX las torrijas se popularizaron, convirtiéndose en el dulce más habitual de las tabernas de Madrid. No obstante, su asociación con la Cuaresma llegaría años más tarde, según algunos escritos, debido a la necesidad de aprovechar el pan sobrante durante el tiempo en el que no se podría comer carne.



REINVENCIÓN



Aunque en muchas pastelerías y restaurantes puedes encontrar este dulce tal y como se solía hacer antiguamente (y nosotros seguimos enamorados de la receta tradicional), hay algunos reposteros que han creado su propia versión. ¡Te contamos una muy curiosa!



Hace poco se celebró el concurso anual de la Asociación de Cocineros y Reposteros (ACYRE). ¿Sabes qué? En la categoría creativa, el Hotel The Westin Palace presentó una versión de las torrijas hecha ¡con potaje! En concreto, esta torrija de pan infusionado en nata llevaba leche y brandada de bacalao, e iba acompañada de un puré de pimientos de piquillo y corales crujientes de espinacas. Ganó la categoría de Innovación del Concurso de La Mejor Torrija de Restauración de Madrid.



La pastelería Formentor, con 70 años de historia, ofrece las "mejores torrijas" de Madrid.-



La Asociación de empresarios artesanos de pastelería y panadería de la Comunidad de Madrid (Asempas) prevé que las cerca de 600 pastelerías artesanas que hay en la región venden más de siete millones de unidades de torrijas esta Semana Santa, postre típico durante estas fechas, donde la más consumida sigue siendo la de corte tradicional, principalmente de leche.



Además, se calcula la comercialización de casi un millón de figuritas, monas o huevos de pascua, a los que se añaden otros dulces como los pestiños o los bartolillos.



La pastelería Formentor, que acaba de cumplir 70 años, ha sido la ganadora de la séptima edición del premio 'Las mejores torrijas de Madrid', organizado por Asempas. El pasado domingo vendieron casi 900 piezas y entre semana llegaron a las 600 unidades. "Este reconocimiento nos está ayudando porque ya han venido muchas personas a nuestro local. Incluso hemos tenido que hacer más hueco para nuestras torrijas", ha celebrado.



"Somos una empresa familiar. Mis abuelos vinieron de Mallorca para montar aquí el horno. Las torrijas nunca pasarán de moda porque es un producto que ha estado toda la vida y que seguirán siempre", ha subrayado Ane Forteza, gerente de la entidad y nieta del fundador.



Los trabajadores utilizan la técnica tradicional de este postre, aunque para Forteza "el secreto está en las manos y en el remojo de cuatro horas". "El objetivo es que se mantenga bien jugosita por dentro", ha explicado.