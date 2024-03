Cameron Díaz anuncia por sorpresa que es madre por segunda vez a los 51 años

lunes 25 de marzo de 2024 , 20:48h

La actriz Cameron Díaz acaba de ser madre por segunda vez. La intérprete lo ha anunciado en la cuenta de Instagram que comparte con su pareja, el músico Benji Madden. La pareja ha decidido no mostrar ninguna foto.



"Estamos bendecidos y emocionados de anunciar el nacimiento de nuestro hijo, Cardinal Madden", ha compartido la pareja en la red social. "Por la seguridad y privacidad de los niños, no publicaremos ninguna foto, pero es guapísimo", añaden.



La actriz y su marido aseguran que se sienten "bendecidos y agradecidos" y han querido enviar "mucho amor" y sus "mejores deseos" de parte de su familia.



El nombre fue escogido en honor a un ave pequeña y común en los bosques de Norteamérica, el cardenal rojo. Se trata de otra tradición de la actriz.



Su primer hijo, por gestación subrogada



Cardinal Madden no es el primogénito de la familia, pues tiene una hermana mayor Radixx que tiene 4 años. La pareja especificó que había nacido a través de gestación subrogada, pero en este segundo caso han optado por no revelar más información.



Estados Unidos es el país con mayor flexibilidad a la hora de llevar a cabo la gestación subrogada.