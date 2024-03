ÚLTIMA HORA : El juez Pedraz ordena bloquear Telegram de forma cautelar

sábado 23 de marzo de 2024 , 14:05h

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha ordenado suspender de forma cautelar la aplicación de mensajería instantánea Telegram a raíz de una denuncia presentada por Mediaset, Atresmedia y Movistar Plus por presunto uso no autorizado de contenido audiovisual sometido a derechos de autor.



Según ha informado Cuatro y han confirmado fuentes jurídicas a Europa Press, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5 ha adoptado esta decisión en el marco de una petición de medida cautelar que reclamaron las compañías audiovisuales para que se paralizara la actividad de la aplicación de mensajería mientras se lleva a cabo la investigación.



El magistrado instructor ha optado por ordenar el bloqueo toda vez que requirió información a la aplicación y no recibió respuesta alguna, según han apuntado las mismas fuentes consultadas.



De momento, Telegram permanece operativa, aunque está previsto que en unas horas se produzca el bloqueo ordenado por la Audiencia Nacional.



En España, esta app tiene 8 millones y medio de usuarios, un 18% de la población, y se trata de la segunda más utilizada después de Whatsap.



Muchos usuarios consideran esto un ataque a su libertad de expresión. La app sigue operativa pero se espera su bloqueo en cuestión de horas



FACUA-Consumidores en Acción advierte de "los enormes perjuicios" que causará la decisión judicial de bloquear temporalmente la aplicación para "los millones de usuarios y para las empresas, organizaciones e instituciones publicas y privadas que difunden contenidos de forma lícita a través de sus canales en esta plataforma".



"Es como si cerraran internet porque existen webs que alojan ilegamente contenidos protegidos por derechos de autor, como si cortaran toda la señal de televisión porque existen cadenas piratas", ha criticado en un comunicado el secretario general de FACUA, Rubén Sánchez.