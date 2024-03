Mane Corral: “Tendemos la mano para proyectos que hagan evolucionar a Azuqueca, no para políticas venidas de despachos de Guadalajara o Castilla-La Mancha”

El portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Azuqueca anima al nuevo alcalde socialista “a tomar sus propias decisiones” por el bien de la ciudad, y no a ser “un hombre de Page”

REDACCION

martes 05 de marzo de 2024

El portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares, Mane Corral, se ha reafirmado este lunes en su “disconformidad” y la de su grupo “con lo sucedido tras la marcha del ya ex alcalde socialista José Luis Blanco”.



Lo hizo durante la sesión plenaria de toma de posesión del nuevo alcalde, “tan solo ocho meses después de unas elecciones municipales”, lo que para Corral supone “una falta de compromiso, de no cumplir con el contrato con sus “supuestos vecinos”, y de engañar a sus votantes y, en general, a la ciudadanía de Azuqueca”. “Así, no”, enfatizó el portavoz del PP en su turno de palabra, “no había orgullo más grande que ser alcalde de Azuqueca; y ahora hemos visto que sí lo hay”.



El nuevo alcalde socialista ha necesitado del apoyo de Izquierda Unida para ser investido, al no tener mayoría absoluta el PSOE, “tras mucho fuego de artificio durante estos días y un espectáculo dantesco”. “Todos hemos visto a través de la página web del Ayuntamiento cómo tenía lugar el enésimo arreglo bajo la supervisión de dos cargos de sus partidos -secretario general del PSOE de Azuqueca y el coordinador local de IU- que no ostentan cargo público alguno en nuestro municipio. Estamos ante un nuevo acuerdo de gobierno, el segundo en apenas meses y que reconoce los numerosos compromisos incumplidos”, expuso Corral añadiendo que “sin duda, no representa en absoluto a nuestra gente ni a la imagen que tenemos de Azuqueca; una ciudad para la que el arreglo no supondrá una mejora notable”.



El portavoz popular se mostró sorprendido con las palabras de David Pinillos, hasta ahora concejal de Recursos Humanos y que, en su intervención, tras la toma de posesión del nuevo alcalde, trasladaba el compromiso socialista de acatar el nuevo acuerdo. “No deja de sorprendernos que aluda al célebre ‘Programa, programa, programa’ de Anguita un representante público que ha sido incapaz de atender en el pasado compromisos tan importantes como la mejora de la seguridad ciudadana, el pago a los trabajadores del Ayuntamiento o la difícil situación que afrontamos con la escasez de vivienda asequible en el municipio. El incumplimiento reiterado del PSOE en diferentes materias nos ha abocado a todos los vecinos a asistir a una semana de continuos desencuentros con su presunto socio de Gobierno, IU”.



Por el contrario, el portavoz del Grupo Popular subrayó que “la única intención de los 7 concejales del PP es la de poner por delante siempre los intereses de Azuqueca a los de cualquier interés partidista que hoy se está reflejando”. “Estamos muy orgullosos de nuestra posición en estos días: no todos somos iguales, y así seguiremos nosotros”, ha apuntado.



Corral felicitó al nuevo alcalde y le tendió la mano del Grupo Popular “para todo lo que sea beneficioso para nuestra ciudad”. “Contará con el apoyo total, como venimos demostrando en estos meses, en medidas que hagan evolucionar a nuestra denostada Azuqueca; en el ámbito social, deportivo, de seguridad, económico… eso sí, no a cualquier precio y mucho menos dictadas por otros que hoy se sientan entre el público y que, le aseguro, no tienen los mismos intereses ni nuestros, ni de usted”, ha manifestado. Al hilo de esto, adelantó al nuevo alcalde que “contará con nuestra negativa con políticas venidas de despacho desde Guadalajara y Castilla-La Mancha, como así ha sucedido con su proclamación interna” y puede suceder siendo “un hombre de Page”. Por ello, le animó a “tomar sus propias decisiones”.



En el pleno estuvieron presentes apoyando al portavoz Mane Corral y a los concejales del Grupo Popular, el presidente del PP de Guadalajara, Lucas Castillo, el portavoz del PP en la Diputación, Román García, el viceportavoz Javier del Río, y los diputados provinciales Elena Sebastián y Alberto Cortés.