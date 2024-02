Lleno de no hay Billetes en el Coloquio Taurino de Tórtola de Henares.

lunes 19 de febrero de 2024 , 18:16h

El pasado sábado 17 se celebró el segundo coloquio Taurino Villa de Tórtola, organizado por el Ayuntamiento de la localidad con la colaboración de un joven aficionado del pueblo, Pablo García Marcos, quien fue el encargado de organizar el evento.



El centro social de Tórtola engalanado par la ocasión con capotes de paseo, mantillas, burladero, banderillas, un vestido de torear y hasta un búcaro con el nombre de Morante. Abarrotado de aficionados del pueblo y llegados de Guadalajara y de distintos lugares de la provincia para atender durante más de dos horas a los dos ponentes, el empresario y apoderado Maximino Pérez y el máximo triunfador de la pasada Feria de San Isidro Fernando Adrian logró dos salidas consecutivas por la puerta grande de Madrid una en San Isidro y otra en la corrida extraordinaria de la beneficencia de Madrid. Con un salón lleno, donde no entraba más gente, comenzó el coloquio, moderado por Miguel Redondo donde se habló como tema principal, la polémica de dejar fuera de San Isidro al máximo triunfador de la pasada edición, Fernando Adrián.



El empresario y apoderado Maximino Pérez, explicó los motivos de la negociación, que como siempre fundamentados en lo económico, en una plaza donde genera en torno al millón de euros con la plaza llena, no entendían las exigencias nada desorbitadas en las que Maximino Pérez exigía para su torero máximo triunfador en la pasada edición, incluso les planteó a la empresa de Madrid, que sus honorarios dependieran de los trofeos cortados, pero ni por esas consiguió llegar a un acuerdo que defendiera las dos salidas a hombros de Madrid.



Fue a última hora donde la comunidad de Madrid le ofreció torear la corrida extraordinaria de Beneficencia de Madrid, para no quedarse descarrilado de la temporada de las ventas, hay que tener en cuenta que Fernando Adrian acumula un dato histórico como es la salida a hombros durante 17 veces consecutivas en plazas de primera y segunda categoría, incluyendo la que obtuvo en la pasada edición en la feria de Guadalajara.



Fernando Adrian un hombre que no se inmuta ante las adversidades de la vida y del toro, disertó sobre su forma de entender su nuevo posicionamiento después de las tardes de Madrid, no le importa esperar, confía en él y en su forma de llevar su día a día. Puede ser una temporada donde pise Pamplona y Santander entre otras ferias adelantando también su inclusión en los carteles de la próxima feria de Guadalajara.



Una noche donde tras aclarar las cuestiones de actualidad con la polémica que ambos tuvieron con las negociaciones de la plaza de Madrid, el empresario Maximino, contó los motivos que le llevaron a dejar la gestión del coso de la Muralla en Brihuega, por la negativa del ayuntamiento a colaborar con un evento que dejaba una suma importante de dinero y el atractivo de movimiento para ver a las personalidades que se daban cita en día de la corrida cada vez que se anunciaba, con distintos personajes de la cultura, el deporte, y personajes del papel cuche. Decidió muy a su pesar dejar de dar toros en Brihuega. Finalizó el acto con un recuerdo al malogrado Fandiño, ya que Tórtola fue durante muchos años, cuartel general del torero de Orduña y en esta localidad tuvo su Peña Taurina que le seguía por donde se anunciaba. La concurrencia pudo preguntar a los invitados antes de finalizar el acto.