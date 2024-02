Carta del obispo de la Diócesis de Sigüenza-Guadalajara : No conviene que el hombre esté solo

Queridos hermanos en el Señor: Os deseo gracia y paz. El 11 de febrero, conmemoración de la Bienaventurada Virgen María de Lourdes, la Jornada Mundial del Enfermo inaugura la campaña que concluirá en España el 5 de mayo, día en que celebraremos la Pascua del Enfermo.



Dios pronuncia al comienzo de la creación una palabra: “No conviene que el hombre esté solo” (Gn 2,10). El Santo Padre toma esta cita bíblica como punto de referencia para la Jornada Mundial del Enfermo y añade un subtítulo: “Cuidar al enfermo cuidando las relaciones”.



El Papa ha redactado un mensaje que debemos leer con atención y del cual destaco algunas expresiones. Evoca la soledad de quienes, durante la pandemia de Covid-19 se sintieron terriblemente solos, sin poder recibir visitas, y también recuerda a los enfermeros, médicos y personal de apoyo “sobrecargados de trabajo y encerrados en las salas de aislamiento”. Hubo muchas personas que “debieron afrontar solos la hora de la muerte”, “asistidos por el personal sanitario, pero lejos de sus propias familias”.



Se une con dolor “a la condición de sufrimiento y soledad de quienes, a causa de la guerra y sus trágicas consecuencias, se encuentran sin apoyo y sin asistencia”. Añade: “también en los países que gozan de paz y cuentan con mayores recursos, el tiempo de la vejez y de la enfermedad se vive a menudo en la soledad y, a veces, incluso en el abandono”.



Y continúa: “el abandono de las personas frágiles y su soledad también se agravan por el hecho de reducir los cuidados únicamente a servicios de salud, sin que éstos vayan sabiamente acompañados por una "alianza terapéutica" entre médico, paciente y familiares”.



Nos anima diciendo: “el primer cuidado del que tenemos necesidad en la enfermedad es el de una cercanía llena de compasión y de ternura. Por eso, cuidar al enfermo significa, ante todo, cuidar sus relaciones, todas sus relaciones; con Dios, con los demás -familiares, amigos, personal sanitario-, con la creación y consigo mismo”.



Hay una verdad central en nuestra vida: “hemos venido al mundo porque alguien nos ha acogido. Hemos sido hechos para el amor, estamos llamados a la comunión y a la fraternidad. Esta dimensión de nuestro ser nos sostiene de manera particular en tiempos de enfermedad y fragilidad, y es la primera terapia que debemos adoptar todos juntos para curar las enfermedades de la sociedad en la que vivimos”.



El Papa anima a los enfermos con estas entrañables palabras: “A ustedes que padecen una enfermedad, temporal o crónica, me gustaría decirles: ¡no se avergüencen de su deseo de cercanía y ternura! No lo oculten y no piensen nunca que son una carga para los demás”.



No podemos olvidar que “los enfermos, los frágiles, los pobres están en el corazón de la Iglesia y deben estar también en el centro de nuestra atención humana y solicitud pastoral”.



Recibid mi cordial saludo y mi bendición.



Julián Ruiz Martorell, Obispo de Sigüenza-Guadalajara