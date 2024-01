Las temperaturas se desplomarán este sábado en España, con valores por debajo de los -10ºC en algunas zonas

viernes 19 de enero de 2024 , 19:14h

Las temperaturas se desplomarán este sábado a primera hora del día, incluso se espera que bajen de los -10 °C en algunas comunidades autónomas, por lo que la AEMET ha activado avisos que llegan hasta el nivel rojo (riesgo extremo) por frío, según ha informado Meteored.



La última borrasca de gran impacto, ‘Juan’, que actualmente está sobre la vertical peninsular, ha dejado durante la primera mitad del día precipitaciones en Cataluña, Aragón, Extremadura o Andalucía y ahora, poco a poco, se va desplazando hacia el este.



Como detalla Meteored, este fin de semana, después del paso de esta zona de bajas presiones, volverán a instalarse encima de toda España sus antagonistas, las altas lo que significa que, en general, entrará una bolsa de aire más cálido en las capas más altas de la atmósfera, pero no se notarán sus efectos hasta pasado el fin de semana.



En cualquier caso, el gran protagonista de las próximas horas será el frío y, según Meteored, para el sábado existen dos escenarios. En el primero de ellos, en la vertiente mediterránea aún se notarán los efectos de la borrasca ‘Juan’, pero en forma de nubosidad. El cielo quedará cubierto en todo el litoral, como en Valencia o Murcia, por nubes bajas y medias.



En el siguiente escenario, Meteored pronostica que media Península se quedará congelada y se espera el sábado se puedan llegar a los -13 °C en Soria, -6 °C en Salamanca, o -5 °C en Burgos y Pamplona. Algunos puntos, como los Pirineos o la misma Soria, podrían no remontar y se mantendrán por debajo de los 0 °C durante todo el día.



Con la llegada de las altas presiones, los termómetros irán hacia arriba, pero aún el domingo hará mucho frío. A primera hora también se producirán heladas en toda la mitad norte peninsular. No serán tan intensas como las del sábado, pero volverán a bajar de la línea de los 0 °C en Zaragoza, Cuenca, Pamplona y toda Castilla y León.



Los efectos de la masa de aire más caliente que se va acercando por el oeste se empezarán a notar y el domingo al mediodía la temperatura será un poco más agradable. Así, se esperan 14 °C en Valencia, 15 °C en Málaga o 17 °C en Jerez. La mitad norte de la Península se quedará por debajo de los 10 °C.



A partir del lunes los termómetros remontarán y subirán más de 10 °C de golpe y la semana que viene la fuerza del anticiclón desviará las borrascas hacia el norte. Aún así, se esperan restos de precipitación el lunes en Galicia y la cara norte de los Pirineos, concluye Meteored.