Resultado del Euromillones del martes 2 de enero de 2024

miércoles 03 de enero de 2024 , 20:31h

En el sorteo de Euro Millones de este martes 2 de enero de 2024 la combinación ganadora ha correspondido a los siguientes números: 07 - 18 - 49 - 46 - 15 Estrellas: 12 - 10.CÓDIGO GANADOR 'El Millón' : WTQ98772En el sorteo de EuroMillones de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (5+2).Al no existir boletos acertantes de Segunda Categoría (5 + 1) el fondo de premios destinado a esta categoría incrementa el de la inmediata inferior.En ESPAÑA existen CUATRO boletos acertantes de Tercera Categoría (5 + 0) que han sido validados en el Despacho Receptor Nº 1.015 de ALBACETE, en el Nº 51.195 de MÁLAGA, en la Administración de Loterías Nº 2 de VILLAVICIOSA DE ODÓN (Madrid) y en la Nº 1 de HUMANES DE MADRID (Madrid).El boleto acertante de El Millón ha sido validado a través del canal oficial de internet Loterías y Apuestas del Estado: www.loteriasyapuestas.es Con el EUROBOTE generado en el próximo sorteo de EuroMillones un único acertante de Primera Categoría (5+2) podría ganar 54 millones de euros.La celebración del sorteo de Euromillones tiene lugar en París los martes y viernes por la tarde. Para participar, se pueden comprar los billetes por dos euros y medio en España.El Euromillones es una lotería donde participan varios países europeos y que está organizado por los organismos encargados de la lotería en los diferentes países participantes: España, Francia, Reino Unido, Austria, Bélgica, Irlanda, Luxemburgo, Portugal y Suiza.Nota: GUADANEWS.ES no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.