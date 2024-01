Apuñalan en el cuello al líder de la oposición de Corea del Sur

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

martes 02 de enero de 2024 , 19:11h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El líder de la oposición surcoreana, Lee Jae-myung, fue este martes apuñalado en el cuello por un hombre que lo atacó durante un acto en la ciudad de Busan (350 kilómetros al sureste de Seúl) y tuvo que ser intervenido de urgencia por una herida incisa que le afectó a la yugular pero que no hace temer por su vida.



El suceso tuvo lugar a las 10.27 hora local (1.27 GMT) cuando un hombre, ataviado con gafas y una corona de cartón en la que había escrito "Yo soy Lee Jae-myung", logró hacerse hueco entre los periodistas que rodeaban al político durante una visita al terreno que ocupará el nuevo aeropuerto de Busan.



El hombre, de 67 años e identificado de momento solo por el apellido Kim, mostró en su mano izquierda una libreta y un bolígrafo al tiempo que pedía a Lee un autógrafo antes de atacar por sorpresa al líder del liberal Partido Democrático (PD). Valiéndose de su mano derecha, Kim le asestó una puñalada con un cuchillo de unos 18 centímetros en el lado izquierdo del cuello a Lee, que cayó enseguida al suelo mientras los responsables de seguridad se abalanzaban sobre el atacante, que resultó detenido en el acto.



Kim, natural de la provincia de Chungcheong del Sur, ha admitido que atacó al político con intención de matarlo aunque de momento no ha explicado sus motivaciones ni si está afiliado a un partido político, según informa la agencia Yonhap citando a responsables de la investigación. La policía tiene previsto acusarlo de intento de asesinato mientras prosigue su investigación.



Se sabe de momento que Kim compró el cuchillo por internet y que asistió a otro acto público de Lee en Busan el pasado 13 de diciembre. Imágenes subidas a la plataforma YouTube muestran a Kim tratando de acercarse sin éxito a Lee durante ese acto, en el que lució la misma corona de cartón.



Trasladado a dos hospitales

Tras el ataque, miembros del PD se encargaron de tapar la herida de Lee mientras llegaba la ambulancia que lo trasladó al Hospital de la Universidad Nacional de Pusan aún en estado consciente pero con una fuerte hemorragia.



Allí recibió cuidados de emergencia para la herida antes de ser trasladado en helicóptero al Hospital de la Universidad Nacional de Seúl, donde fue operado de urgencia.



"La operación ha llevado más tiempo de lo esperado, pero se ha completado y ahora estamos siguiendo de cerca su evolución", dijo ​en el exterior de este último hospital Jung Chung-rae, miembro del consejo supremo del PD, en declaraciones que recoge la agencia Yonhap.



Los médicos no han dado aún un parte oficial sobre del estado de salud de Lee, pero Jung aseguró que el personal del centro médico de Busan que lo atendió primero afirmo que "hubo suerte de que la puñalada afectara solo a la vena yugular y no a la arteria carótida".



Tanto el presidente surcoreano, Yoon Suk-yeol, como el líder del gobernante y conservador Partido del Poder Popular (PPP), Han Dong-hoon, han condenado con dureza el ataque y han pedido que se investigue a fondo lo sucedido.



"Esto nunca debería haber sucedido bajo ninguna circunstancia", dijo por su parte a los periodistas el portavoz del DP, Kwon Chil-seung, en el exterior del Hospital de la Universidad Nacional de Seúl.



Tanto la policía como la fiscalía han anunciado la formación de equipos especiales para investigar lo ocurrido.



Incógnita de cara a las elecciones de abril

El estado de salud de Lee plantea ahora una nueva incógnita para el PD de cara a las importantes elecciones legislativas del próximo abril.



En las últimas semanas ya se han planteado dudas sobre si Lee lograría llegar a los comicios como líder de la oposición ante las presiones internas que le exigen que dimita.



Estas coacciones vienen dadas por las investigaciones en curso sobre la supuesta participación de Lee en tramas de corrupción cuando fue alcalde de Seongnam, ciudad en las afueras de Seúl, y gobernador de Gyeonggi, la provincia más poblada del país.



En los comicios de abril el PD aspira a mantener la mayoría que tiene en la Asamblea Nacional (Parlamento) y evitar que el PPP se haga con el control de la cámara y facilite así la labor de Yoon al frente del Gobierno.