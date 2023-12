ÚLTIMA HORA : Un coche atropella en una zona de botellón a 15 personas en Melilla y se da a la fuga

lunes 25 de diciembre de 2023

Un total de 15 personas han resultado heridas esta Nochebuena en Melilla tras ser atropelladas por un vehículo que se ha dado a la fuga y cuyo conductor, tras abandonar su coche, ha huido.



Los hechos han ocurrido durante la tarde-noche del 24 de diciembre en plena Nochebuena, en una de las zonas de Melilla donde se practica el botellón, concretamente en la calle poeta Salvador Rueda, a espaldas de la Jefatura Superior de Policía y del Centro de Salud Zona Centro, junto a la explanada San Lorenzo.



Según ha informado este lunes a Europa Press un portavoz de la dirección territorial del Instituto de Gestión Sanitaria (INGESA), de los quince heridos, tres han necesitado permanecer en observación y uno de ellos requerirá traslado a la península para ser intervenido de una operación que no se realiza en el Hospital Comarcal de Melilla, concretamente a un hospital de referencia que no ha sido detallado.



La citada fuente ha apuntado que la mayoría de los heridos sufren contusiones y heridas leves, salvo las tres que están en observación, uno de los cuales ha sufrido una fractura de una determinada complejidad que requiere ser intervenido fuera de la ciudad española del norte de Africa y que está pendiente de su evacuación médica. Todos los heridos serían jóvenes por tratarse de una zona de botellón.



Por su parte, el consejero de Seguridad Ciudadana, Daniel Ventura (PP), ha comunicado que se está instruyendo todavía el caso para saber exactamente qué ha ocurrido y cómo: "Se han pedido las cámaras de la zona para ver qué ha ocurrido exactamente, aunque hay muchísimos testigos oculares de alrededor que que pudieron presenciar los hechos" ha avanzado.



"El caso es que en ese primer atropello y posterior abandono del vehículo, hay varios heridos" ha indicado. "Se sabe quién es el conductor por todos los testigos, es una persona conocida, y por lo visto de momento está escondida; hay dos opciones: una, que se persone él voluntariamente en comisaría y si no, una vez que salga a la calle, será detenido porque es un joven conocido".