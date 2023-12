Lucía Lacarra presenta su nueva compañía de ballet en los Teatros del Canal de Madrid

viernes 22 de diciembre de 2023 , 14:18h

La bailarina Lucía Lacarra presenta su nueva compañía de ballet, con el estreno de "Lost Letters" en los Teatros del Canal.



Después del éxito con su anterior espectáculo 'In the still of the night', gracias al que la bailarina guipuzcoana obtuvo el premio Max como mejor intérprete femenina de danza en 2022, Lucía Lacarra emprende una nueva aventura profesional al presentar el primer espectáculo de su propia compañía, el Lucía Lacarra Ballet, con coreografía del primer bailarín canadiense Matthew Golding.



La Sala Roja de los Teatros del Canal acoge el estreno estatal de 'Lost Letters', una producción sobre las cartas enviadas desde el frente.



Diez bailarines componen el Lucía Lacarra Ballet, la compañía fundada por la intérprete guipuzcoana y cuyo proceso de selección tuvo lugar en una audición celebrada en los Teatros de Canal de Madrid, el mes de junio.



Se trata de una compañía de corte neoclásico-contemporáneo y está encabezada por los primeros bailarines Lucía Lacarra y Matthew Golding.



Uno de los objetivos del Lucía Lacarra Ballet es servir de plataforma para el inicio profesional de los jóvenes miembros de su Cuerpo de Baile.



'Lost Letters' explora la temática de las conexiones perdidas y nos invita a reflexionar sobre el poder de la comunicación.



Basada en una carta real escrita por el artillero de la Primera Guerra Mundial Frank Bracey a su esposa, Win, la producción imagina cómo podría haber cambiado el destino de esa mujer si nunca hubiera llegado a sus manos la carta que le envió su esposo.



El coreógrafo Matthew Golding ha construido la escena central de 'Lost Letters' sobre la simbólica amapola del recuerdo, una flor empleada para conmemorar a los hombres y mujeres muertos en todos los conflictos bélicos.



Con ocho bailarines a su cargo, el binomio Lacarra-Golding subirá el telón de la Sala Roja de los Teatros del Canal hasta el próximo 23 de diciembre.