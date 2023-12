Cristina Pedroche calienta las Campanadas de Fin de año con una video donde aparece totalmente desnuda en un bosque

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

viernes 22 de diciembre de 2023 , 07:40h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

Como todos los años, Cristina Pedroche que ya tiene 45 años ha decidido promocionar su programa con una polémica publicación. Hace una semana, la presentadora comenzó "la cuenta atrás" con una serie de fotografías, en las aparecía enfundada en una blusa blanca, junto a un enorme reloj. "Una vez más, os esperamos el 31 de diciembre para despedir el año", escribió, en una de las postales.



Esa tarde, Pedroche logró acumular casi 190.000 likes. Pero aquello no le bastó. Tres días más tarde, la mujer de Dabiz Muñoz volvió a Instagram y lo hizo semidesnuda. La madrileña colgó un clip en el que se mostraba asustada, mojada y recostada sobre una cama de hojas, mientras esperaba que un reloj sonase. Y aunque el vídeo no incluía ningún tipo de explicación, logró atraer la atención de más de 60.000 personas.



Según revela el diario EL MUNDO, este jueves Pedroche sí que ha conseguido una verdadera revolución en las redes. Cristina ha publicado un cortometraje en el que se muestra tal y como Dios la trajo al mundo. Pedroche aparece en un bosque, con mariposas y flores y, posteriormente, se deja ver bebiendo agua de un río, oliendo un árbol, comiendo fruta y durmiendo, cual Eva, sobre una rama... Hasta que aparece un coche blanco.



De repente, Pedroche despierta del aparente trance bucólico en el que estaba y dice "¿qué día es hoy?" y comienza a recordar, rápidamente, todas las veces que ha dado las Campanadas desde la Puerta del Sol. Entonces empieza a correr, a toda prisa, en el bosque. Aun así, no es la naturaleza lo que capta las miradas, sino el primer plano de su trasero, que no deja nada a la imaginación. A raíz de ello, Cristina ha conseguido 13.000 en los primeros 50 minutos.



Por otro lado, la colaboradora de Zapeando ha contado en sus stories que, recientemente, ha visitado a su manicurista y que se encuentra preparando un look despampanante para sorprender a Pablo Motos, esta noche. "Mañana visitaré El Hormiguero", publicó, este miércoles, en una historia. Pese a ello, no ha dado ningún detalle sobre el vestido que llevará al plató o si planea desvelar alguna pista sobre el atuendo con el dejará a España boquiabierta esta Nochevieja.