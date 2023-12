El cantante Pedro Henrique muere a los 30 años en plena actuación

sábado 16 de diciembre de 2023

El cantante brasileño de gospel Pedro Henrique, de 30 años, ha muerto tras sufrir un infarto durante una actuación después de desplomarse en el escenario.



Henrique estaba interpretando una canción durante un evento religioso, en Feira de Santa de bahía, en Brasil, la pasada noche del miércoles cuando se desplomó y no pudo hacerse nada por salvarle la vida, según el portal TMZ.



Las imágenes del cantante entonando la canción Vai Ser Tão Lindo (No veo ninguna estructura) cuando se desploma ante su banda en plena actuación se han viralizado, informa Clarín.



Pedro Henrique fue trasladado a un centro médico cercano al lugar del concierto donde se certificó su fallecimiento.



Su sello discográfico, Todah Music, dice que sufrió un ataque masivo al corazón, según el Daily Mail.



"Hay situaciones muy difíciles en la vida, para las que no tenemos explicación. Solo tenemos que entender que la voluntad de Dios prevalece". escribió Todah Music en una actualización de Instagram este jueves.