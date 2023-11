Dimite el director del Instituto Oncológico Catalán por no declarar cobros...de farmacéuticas

sábado 25 de noviembre de 2023 , 20:14h

Ramon Salazar, director del Instituto Catalán de Oncología (ICO), dimitió este viernes de su cargo, según la información adelantada en El Periódico. La dimisión sucede en un contexto de acusaciones hacia el directivo que le señalan por recibir pagos irregulares durante el año pasado por colaboraciones con al menos siete farmacéuticas que no declaró, pese a ser su obligación al ser considerado un alto cargo de la Generalitat.



Este mismo martes, la Generalitat abrió un expediente informativo sobre la actividad privada de Salazar que presuntamente no fue declarada, para comprobar si existen incompatibilidades. Según el citado informe, este oncólogo cobró al menos 14.036,09 euros que no declaró de hasta siete laboratorios diferentes en 2022, año en que asumió el cargo de director general del ICO.



Al ostentar un alto cargo en la administración catalana, Salazar está obligado a declarar este tipo de pagos en el Portal de Transparencia. Salazar colaboraba y recibía ingresos de farmacéuticas antes de ser director general del ICO, algo permitido, pero estas colaboraciones y pagos prosiguieron, sin ser declarados, cuando asumió la dirección del ICO.



El sindicato Metges de Cataluña instó a la Generalitat a aplicar rigurosamente las leyes de transparencia y las normativas sobre incompatibilidades para los altos cargos. En un comunicado, el sindicato expresó que, en caso de confirmarse el incumplimiento, es necesario tomar medidas de forma rápida y efectiva. En su cuenta de X, el sindicato publicó: «La ejemplaridad y la ética deben guiar la gestión pública».