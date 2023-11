The Times of Israel: "Una política española que defendió la masacre del 7 de octubre, nombrada ministra"

martes 21 de noviembre de 2023

El principal periódico de Israel, The Times of Israel, critican Sira Rego, la nueva ministra del Gobierno, a la que acusa de "defender la masacre del 7 de octubre".



Señala en sus páginas, que "el primer ministro español, Pedro Sánchez, nombra para el cargo de ministro del gabinete a un legislador de extrema izquierda que el 7 de octubre justificó el asesinato de unos 1.200 israelíes por parte de Hamás y calificó el ataque de Israel contra Hamás de genocidio”.



Fighting Online Antisemitismo, una organización sin fines de lucro con sede en Israel, pide a Sánchez que destituya a Sira Rego como ministra de Infancia y Juventud “debido a su apoyo al terrorismo”.



Destaca The Times of Israel, que Sira Rego ha publicado docenas de publicaciones todos los días en X, donde condena las acciones de Israel y destaca el sufrimiento palestino.



El 7 de octubre publicó: “#Palestina tiene derecho a resistir después de décadas de ocupación, apartheid y exilio. Frente a quienes hoy defienden volver al castigo colectivo bombardeando la Franja de Gaza, urge defender el derecho internacional. La única solución es el fin de la ocupación”.



"La publicación tiene fecha de las 2.23 pm CET, cuando ya habían surgido relatos detallados de la masacre y la tortura a gran escala que los terroristas de Hamas habían comenzado a perpetrar unas ocho horas antes en ciudades y pueblos israelíes cercanos a Gaza. Es anterior a cualquier acción importante de represalia por parte de Israel contra Hamás", comenta el rotativo israelí.



"Declaraciones posteriores de Rego describen los ataques de Israel contra Hamás, cuyo régimen en Gaza Israel ha prometido derrocar, como un “genocidio”. Las autoridades controladas por Hamás, cuyas estadísticas sobre las víctimas palestinas no distinguen entre civiles y terroristas y no pueden verificarse de forma independiente, dicen que unas 13.000 personas han muerto en la Franja de Gaza"., prosigue.