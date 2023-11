El caso de Pérez de los Cobos demuestra que “en un Estado de Derecho, las leyes están por encima de la política”

sábado 11 de noviembre de 2023 , 13:14h

Cuatro meses ha tardado en hacerse efectivade Madrid tras el fallo del Tribunal Supremo de finales de marzo. El alto mando recuperó su puesto tras una larga batalla judicial que comenzó con su cese en Mayo de 2020, en pleno estallido del coronavirus., advierte Círculo Legal Madrid . El letrado se refiere al cumplimiento delque la Magistrada Rodríguez Medel impuso en relación a la investigación encomendada a la Unidad Operativa de la Policía Judicial de la Guardia Civil, sobre el supuesto conocimiento que tenía el Gobierno, antes de la celebración de la manifestación del 8-M de 2020, del inminente estallido de la pandemia; y a los intentos del Ministerio del Interior de acceder a ese informe confidencial, exigiendo su filtración al coronel.“Interior justificó su decisión de cesar a Pérez de los Cobos, alegando pérdida de confianzarecuerda Diego Cabezuela, pero “el coronel, algo que un Gobierno democrático debería no sólo respetar, sino aplaudir”. Ante la posibilidad de volverlo a cesar ahora, un extremo que “no se ha materializado por ahora, pero que han insinuado públicamente en estos meses varios ministros”, el abogado insiste en que “”.El pasado mes de septiembre, el Supremo volvió a dar la razón a Pérez de los Cobos, estimando susy ordenando repetirlos. “A pesar de ser el número uno en su escalafón,asegura Diego Cabezuela.El letrado opina que “Para el experto, las victorias judiciales de Pérez de los Cobos “tienen un alto valor simbólico y sonpara el Estado de Derecho en un momento de graves incertidumbres”.El papel de Pérez de los Cobos durante ladel 1 de Octubre de 2017 y sus duras declaraciones contra el dispositivo montado por exjefe de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, le valieron. De hecho, “su cabeza se viene reclamando desde hace tiempo a Pedro Sánchez, pero, de momento, los que la piden tendrán que esperar”.La postura del Ejecutivo frente al sistema judicial no convence al abogado, que concluye afirmando que “el Estado de Derecho tiene que estar por encima de los cálculos de los partidos, no puede ponerse a la venta”.