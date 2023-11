El 94% de las empresas de España tiene MENOS de dos trabajadores en nómina

miércoles 08 de noviembre de 2023

El tejido productivo español está formado en su mayor parte por compañías de menos de diez trabajadores, que suponen el 94% de las firmas censadas en España y cuentan, de media, con 1,7 trabajadores en nómina. Así lo señala Cepyme (la patronal de las pequeñas y medianas empresas), que este martes ha publicado su informe de crecimiento empresarial en el que denuncian los obstáculos que, según su visión, dificultan que las empresas españolas crezcan de tamaño. Entre ellos, destacan "la política de costes y carga burocrática llevada a cabo por el Gobierno durante los últimos años".



Si se incluye a todas las empresas pequeñas y no solo a las micropymes, el peso que tienen las firmas de menos de 50 trabajadores en el censo empresarial se eleva al 99,25%, uno de los porcentajes más elevados de toda la UE.



No obstante, el dominio abrumador de las empresas pequeñas es común a toda Europa. Incluso en países como Alemania, en el que hay más empresas medianas y grandes, el peso de las firmas pequeñas y las micropymes alcanza el 97,5% del censo.



En España las empresas pequeñas emplean a un porcentaje de la población considerablemente mayor que en el resto de Europa. Con datos de Eurostat en la mano, Cepyme señala que en España las compañías de menos de 49 trabajadores dan trabajo al 54,7% de la fuerza laboral, frente a un 47,1% de media en la UE y el Reino Unido y lejos del 40,1% de países como Alemania.



La empresa promedio en Europa cuenta con un trabajador más que la española y vende un 33% más. La menor presencia relativa de empresas medianas y grandes en comparación con Europa tiene consecuencias. Las compañías de menor tamaño suelen ser menos productivas, pagan salarios más bajos y tienen dificultades para generar economías de escala —la capacidad de producir más por menos coste—.



Pero también son más débiles ante las crisis, por ello su existencia es más fugaz (casi la mitad de las microempresas de uno o dos empleados no dura más de siete años). Esas dificultades se repiten a la hora de vender en el extranjero o a la hora de obtener financiación o retener talento, señalan desde Cepyme.