Atacan a martillazos la 'Venus del Espejo' de Velázquez

lunes 06 de noviembre de 2023 , 18:28h

Nuevo ataque al arte por parte de integrantes de Just Stop Oil, un grupo activista climático de Reino Unido.



Esta vez ha sido la 'Venus del Espejo' de Velázquez la que ha sufrido el ataque en la National Gallery de Londres.



Dos activistas se acercaron a ella y la atacaron a martillazos, rompiendo el cristal protector de la obra. De momento se desconoce si la misma ha sufrido daños de relevancia.



No es la primera vez que Just Stop Oil ataca obras de algún museo. La propia National Gallery ya ha sufrido ataques en el pasado.