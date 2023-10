Dos encapuchados asaltan la casa de Carmen Lomana con ella dentro

Lomana : "Eran dos tiarrones encapuchados"

domingo 08 de octubre de 2023 , 20:29h

Según reveló José Manuel Parada en Fiesta, la celebrity ha sido la última famosa en sumarse a la lista de vips atracados en su propio domicilio.



Según contó el colaborador, que dijo haber recibido la noticia de la propia Lomana, dos hombres con el rostro cubierto aparecían por sorpresa tras "reventar la puerta de entrada". "Acabo de hablar con mi amiga Carmen Lomana y me ha confirmado que estaba en su casa preparándose para ir a trabajar cuando oyó un ruido tremendo porque habían reventado la puerta", indicó.



"He hablado con ella mientras estaba en la comisaría de policía poniendo la denuncia porque ya no podía esperar más. Ha sido hace un rato. Ha oído un ruido tremendo, se tenía que ir a trabajar y cuando ha ido a mirar habían reventado la puerta. Al salir ha visto a dos encapuchados muy grandes, dos tiarrones. Entonces ha echado a correr por la casa y se ha encerrado en una habitación. Ha llamado a los de seguridad y ha cogido una barra. Los ladrones han salido corriendo", ha explicado Parada.



"'Estoy feliz pese a lo que ha ocurrido porque he vuelto a nacer, podría haber sido algo trágico'", le ha dicho ella a José Manuel, que considera que ha sido muy lista al esconderse cuando los vio entrar.