La campaña de vacunación contra la gripe y el Covid podría arrancar en C-LM la segunda quincena de octubre

jueves 28 de septiembre de 2023 , 13:22h

Así lo ha indicado a preguntas de los medios, la directora general de Salud Pública, Laura Ruiz, que ha apuntado que se producirá otra comparecencia ante los medios de comunicación para informar de los pormenores de esta campaña.



Sobre la situación en la que se encuentra la región respecto a las infección por coronavirus, la directora general ha indicado que Castilla-La Mancha, al igual que el resto de España, ha sufrido un incremento posterior al periodo vacacional debido al incremento de la movilidad, pese a que se esperaba que fuera un virus “más estacional”.



“Pero esa ola ya ha pasado y fue mucho más suave que otras que hemos tenido”, ha manifestado, para agregar que el Sescam continúa con la vigilancia, no solo del coronavirus, sino que dentro de la estrategia de vigilancia de infecciones respiratorias agudas se está atento al Covid, a la gripe y al virus sincitial.



En definitiva, la directora general de Salud Pública ha puesto de manifiesto que las campañas de vacunación y la inmunización han hecho que los casos no sean graves y que no hayan generado tanta hospitalización.