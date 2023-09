EEUU y Reino Unido siguen copando el top 10 mundial de las universidades

miércoles 27 de septiembre de 2023 , 20:54h

La Universidad de Oxford, en el sureste de Inglaterra, lidera por octavo año consecutivo la clasificación mundial de universidades de la revista Times Higher Education (THE), donde la Universidad de Barcelona es la primera española, en el puesto 152.



En su vigésima edición, el World University Rankings 2024 incluye 1.904 centros de 108 países y regiones, que son valorados conforme a 18 indicadores en áreas como la enseñanza, la investigación, la transferencia de conocimiento y la internacionalización, se apunta en un comunicado.



El Reino Unido y EE.UU. -que domina la lista con un total de 169 instituciones- copan los diez primeros puestos, siendo la primera universidad europea clasificada la ETH de Zúrich (Suiza) en la undécima posición, seguida en la 12 de la china Tsinghua.



La Universidad de Stanford ocupa el segundo lugar de la tabla, lo que la convierte en la mejor clasificada de Estados Unidos, y en el tercer puesto está el también estadounidense Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT).



Japón es el segundo país con más universidades incluidas en la lista -119, con la Universidad de Tokio en el 29 puesto- y el Reino Unido el tercero, con 104 y once entre las cien primeras.



Asia es el continente más representado con 737 centros educativos de ese total de 1.904, al tiempo que Europa ocupa el segundo lugar, con 664.



Alemania tiene 49 universidades listadas, con la Universidad Técnica de Múnich en el puesto 30 y un total de ocho centros entre los cien mejores, así como 21 entre los primeros 200.



La universidad mejor clasificada en España es la de Barcelona, que mejora este año respecto al anterior al subir del puesto 182 al 152, ha adelantado THE, que publicará la clasificación completa el miércoles en su página web.