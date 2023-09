Lista completa de concursantes oficiales de 'Gran Hermano VIP 8'

viernes 15 de septiembre de 2023 , 17:19h

La casa de 'Gran Hermano VIP 8' se abre para recibir a muchos famosos... pero solo uno alcanzará la gloria.



En la gala de estreno se ha dado a conocer el casting completo de concursantes que vivirán la mayor experiencia de la televisión. Este es el listado de concursantes confirmados:



1. Sol Macaluso, primera concursante confirmada

El súper anunció en el marco del FesTVal de Vitoria a la primera concursante confirmada de 'GH VIP 8': ¡Sol Macaluso! Nació en Buenos Aires, Argentina, tiene 28 años es licenciada de periodismo, empezó trabajando como corresponsal para televisiones argentinas en España.



¿Quién es Sol Macaluso?



Como habla cuatro idiomas, cuando se iniciaron las negociaciones en Ucrania y Rusia y todo se desencadenó en una guerra cruenta que sigue existiendo fue ella la que informó a nueve canales internacionales, entre ellos y en exclusiva a Mediaset. En telecinco.es publicó desde Ucrania el videoblog Los ojos de Sol en la guerra. Además, ha sido redactora y colaboradora en plató de otros programas, y es escritora: ha publicado el libro ‘La Guerra de Mamá’ donde cuenta su dura infancia y adolescencia.



2. Jessica Bueno, segunda concursante confirmada

Jessica Bueno ha sido la primera concursante en llegar a la casa de 'GH VIP'. La conocimos en 'Supervivientes' donde conoció a Kiko Rivera protagonizando durante años una gran historia de amor. Ahora llega a la casa de 'GH VIP', que va a suponer una "liberación" para ella: "He estado escondida durante muchos años y ahora vais a poder conocerme de verdad".



¿Quién es Jessica Bueno?



Estudiante de Comercio y Marketing, se formó también como Personal Shopper online y obtuvo el título de estilista. El despegue de su fama se dio en 2009, cuando se proclamó Miss Sevilla, misma época en la que se conoció su romance con el tenista Feliciano López. En 2011 participó en el reality ‘Supervivientes’, donde conoció a Kiko Rivera, el padre de su primer hijo, Francisco. Tras esta relación se casó con el futbolista Jota Peleteiro, una relación que duró 10 años, terminando en 2022, y que le dio a Jessica dos hijos más: José Ignacio y Alejandro. Se rumorea, pues no ha sido confirmado por ellos, que su actual pareja es el modelo Pablo Marqués.



3. Oriana Marzoli, tercera concursante confirmada

Oriana ha prometido NO abandonar la casa de 'Gran Hermano VIP' tras regalarnos divertidos momentos en 'Supervivientes' donde no aguanto tanto como habría deseado. La televisiva Oriana promete regalarnos momentos como los que ya vimos con el famoso burro en una de las anteriores ediciones.



¿Quién es Oriana Marzoli?



La conocimos en el año 2013 cuando debutó en 'Mujeres y Hombres y Viceversa'. Desde entonces, ha ido participando en diversos realities ('Supervivientes 2014', tres en Chile, 'Grande Fratello VIP' en Italia ...). No ostenta el título de 'chica reality' gratuitamente. También ha sido noticia en múltiples ocasiones por sus relaciones sentimentales: su corazón lo ha ocupado desde el conocidísimo Tony Spina hasta Iván González. Actualmente sale con el italiano Daniele del Moro.



4. Laura Bozzo, cuarta concursante confirmada

Laura Bozzo, una de las reinas de la televisión, ha "despertado" para vivir la experiencia de 'Gran Hermano VIP'. "¡La momia está de regreso!", ha gritado nada más conectar con Marta Flich, "que se preparen en la casa porque la voy a incendiar". "Vengo a demostrar que las mujeres de mi edad, podemos hacer los sueños realidad. Esto va por María Teresa y María Jiménez, pioneras en el mundo".



¿Quién es Laura Bozzo?



Abogada y presentadora. Sus polémicas televisivas han traspasado el charco y hay vídeos de ella que son virales en todo el mundo. Llega dispuesta a que se le conozca tal y como ella y no como la gran show woman de la televisión. Entre su currículum televisivo destaca 'La casa de los famosos', 'Laura', 'Laura en acción', 'Laura sin censura' o 'Que pase Laura'.



5. Pedro García Aguado, quinto concursante confirmado

"Soy blandito en ocasiones", asegura antes de entrar a la casa con el fin de desmontar la fachada de 'tipo duro' que muchos le ponen. No ha tenido un pasado fácil y él mismo lo reconoce en su vídeo de presentación: "Haber pasado por situaciones difíciles puede ayudar dentro de la casa".



¿Quién es Pedro García Aguado?



Es psicólogo, deportista, presentador de TV y colaborador de televisión. También es padre de dos hijas. Exjugador español de waterpolo, medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992, y medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996. Entre otras distinciones individuales, fue elegido mejor jugador de la liga española de waterpolo en 2001 y nombrado miembro de La Real Orden al Mérito Deportivo en la categoría de Oro.



También conocido por ser presentador de programas de televisión, escritor y conferenciante. Fue presentador en Cuatro de los programas: ‘Hermano Mayor’, ‘El Campamento’ y ‘En la Caja’. Actualmente colabora con el programa ‘Así es la Vida’ de Telecinco. Realizó trabajos como terapeuta ayudando a personas que quieren superar sus adicciones y ayuda a familias que lo necesitan debido al comportamiento tiránico de los hijos y las hijas dentro del ámbito del hogar. Tiene una experiencia de más de quince años en esta especialidad. En agosto de 2019 fue seleccionado por Isabel Díaz Ayuso como director general de juventud de la Comunidad de Madrid.



6. Karina, sexta concursante confirmada

Karina, toda una reina de la canción en España, está dispuesta a disfrutar de la experiencia sin aún creerse "qué hace ella allí". ¿Mantendrá su paz interior o nos mostrará cómo es Karina enfadada? Sea como fuere, es un honor contar con una estrella internacional como ella en Guadalix de la Sierra.



¿Quién es Karina?



Es cantante y actriz. Tiene dos hijas, Rocio y Azahara, y cuatro nietos. Ha tenido tres maridos. Karina tuvo gran éxito en los años 60, 70 y 80 en España y América Latina. Entre las canciones que más triunfaron están ‘Romeo y Julieta’, ‘Las Flechas del Amor’ o ‘El Baúl de los Recuerdos’.



Ganó el programa ‘Pasaporte a Dublín’ en 1971, y consiguió así ser la representante de España en Eurovisión ese año con su canción ‘En un mundo nuevo’, quedando en segunda posición en el Festival de la Canción. Sigue en activo haciendo giras por España y es muy común verla en RRSS, siendo virales muchos de los contenidos que genera y acumulando miles de seguidores.



7. Michael Terlizzi, séptimo concursante confirmado

Modelo y trainer italiano, llega a España con más de una cuenta pendiente, en especial con Oriana donde coincidió en 'MyHyV'. Con paso firme y unas alas de "cupido" viene a conquistar la casa más famosa de la televisión.



¿Quién es Michael Terlizzi?



Es modelo y entrenador personal. Cursó estudios de literatura y filosofía en la Universidad de Milán. Es hijo del exboxeador Franco Terlizzi, que participó en ‘La Isla de los Famosos’ en Italia. La participación de Michael en el plató para apoyar a su padre le valió tantos elogios que Barbara D'Urso, la presentadora, le invitaba a menudo como tertuliano en sus programas.



A raíz de este éxito, entró en Italia en ‘La isla de las tentaciones’ como tentador, y luego como concursante en ‘Grande Fratello 16’. En España participó en el programa de Telecinco MyHyV en 2020.



8. Luca Dazi, octavo concursante confirmado

Todo un experto en la cocina, pero que lo que desea es que la gente que ve sus vídeos en redes sociales se divierta. "En la casa de Guadalix voy a hacer cosas, quiero que sea un reto", promete.



¿Quién es Luca Dazi?



Creador de contenidos, cuenta con más de 600K seguidores en TiKTok. Saltó a la fama por recibir un iPhone 14 tras aprobar un examen de matemáticas, por regalar otro a su hermana pequeña y por grabar la canción ‘Pillan a Lola Lolita fumando en un bar’ qué grabó en el coche con su prima.



Estudia Marketing, y desde luego sabe venderse muy bien, pues esta es una de las claves de su éxito. Ha sido criticado por sus alardes tanto en redes como en televisión, no deja indiferente a nadie. Ha participado en un conocido talent show culinario.



9. Albert Infante, noveno concursante confirmado

Albert Infante ha llegado pisando fuerte a 'GH VIP' a ritmo de taconeo flamenco y con un mensaje muy importante. "Yo me identifico más con el femenino, pero si se me llama en masculino me da igual. Las etiquetas han ayudado a saber quién eres, pero en mi caso yo dije: 'No soy nada y a vivir la vida'"



¿Quién es Albert Infante?



Es un artista imitador de folclóricas, especialista en los espectáculos de taconeo y con su sentido del humor muy especial. Se considera a sí mismo “travesti cañí”. Se dio a conocer en 'Got Talent España' en el año 2021, donde consiguió el pase de oro de Santi Millán durante las audiciones. Llegó a semifinales mezclando show flamenco con humorístico. Años antes le vimos probando suerte en 'Cámbiame'.



10. Zeus Montiel, décimo concursante confirmado

El hijo de Sara Montiel y Pepe Tous llega a Guadalix dispuesto a que la audiencia le conozca de verdad. Zeus reconoce su gran afición por la música, su gran sueño, y espera "desnudar su alma" esta edición de 'Gran Hermano VIP'.



¿Quién es Zeus Montiel?



Es hijo de Sara Montiel y Pepe Tous. Nació en Soria, aunque reside en Madrid. Estudió música en Barcelona y actualmente es cantante de profesión con varios discos publicados bajo su nombre artístico, Zeus Montiel. Aunque lleva en la música más de quince años y se siente muy orgulloso del legado artístico de su madre y siente que la música es su vida, también ha tenido otros trabajos como entrenador personal de fitness y en el sector del marketing digital.



Entre sus singles destacan 'Atrévete otra vez' y 'Esos ojos', 'La mala' o 'En medio del camino'. En el año 2014 concedió una entrevista al 'Deluxe'. Está soltero, habla inglés y francés y su pasión es el deporte y el gym. Le han tentado otras veces para ir a ‘Supervivientes’, pero en ese momento no se sentía preparado.



11. Pilar Llori, undécimo concursante confirmado

Pilar Llori viene dispuesta a repetir la experiencia de sus ídolos televisivos: "Mis referentes en 'Gran Hermano' son Adara y bueno, Oriana, que es la reina de todos los realities".



¿Quién es Pilar Llori?



Es originaria de Madrid, estudió higiene bucodental, es modelo, y durante un tiempo trabajó de dependienta en una tienda de ropa. Actualmente está soltera. Tiene dos hermanas, una mayor y otra más pequeña, y sus padres son bailaores de flamenco. Pilar es conocida por su participación en ‘FBoy Island España’ HBO Max.



Tras su paso por el programa terminó sus estudios y ahora está dispuesta a quedarse en el mundo televisivo. Viene pisando fuerte, con muchas ganas y dice haber nacido para estar delante de los focos. Se describe a sí misma como empática, impulsiva y leal. Es muy aficionada a bailar y le encanta la astrología, aunque destaca su gusto por la moda, especialmente bolsos y zapatos.



12. Gustavo Guillermo, duodécimo concursante confirmado

La mano derecha de Teresa Campos entra en 'GH VIP'. Tras una semana complicada tras el fallecimiento de María Teresa Campos está dispuesto a vivir el sueño de su vida: "Sé que estoy aquí por ella". Además, confirma que ha hablado tanto con Carmen Borrego como con Terelu Campos y ambas le han deseado mucha suerte a la hora de cumplir su sueño.



¿Quién es Gustavo Guillermo?



Gustavo, el chófer. Ese sería su apellido según los medios de comunicación. Su nombre ha estado en boca de muchos durante años, pero ahora le toca a él hablar por sí mismo. Acusado de haber quebrantado la lealtad de Teresa en alguna ocasión, viene dispuesto a limpiar su nombre.



Lleva cuatro años saliendo con su actual pareja, de la que se conocen pocos datos salvo que está separada y es madre de dos hijos, con los que Gustavo parece llevarse muy bien. Sus perfiles en redes sociales revelan que es un admirador de la moda de lujo y de la buena gastronomía.



13. Álex Caniggia, décimo tercer concursante confirmado

Álex, hermano de Charlotte e hijo del exfutbolista argentino Claudio Paul Caniggia, viene desde Argentina dispuesto a comerse España: "En mi último reality estuve tres meses y medio encerrado y, ¿qué pasó? ¡Lo gané!".



¿Quién es Álex Caniggia?



Es cantante, actor, influencer y presentador de televisión. Es hijo del exfutbolista argentino Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis. Tiene una hermana melliza llamada Charlotte que es modelo y actriz. Acaba de ser padre junto con su pareja Melody Luz de una niña llamada Venezia Caniggia. Alex ha vivido en diferentes países como Portugal, Italia, Escocia y España. En este último, en concreto en Marbella, donde vivió su infancia y parte de su adolescencia.



En 2012 volvió a Argentina donde reside actualmente. Hasta hace muy poco, Alex era el presentador del programa ‘Los desconocidos de siempre’. También ha participado en ‘MasterChef Celebrity Argentina’ y ‘El Hotel de los Famosos’, donde resultó ganador, entre otros programas, y también actuó en la película ‘Bañeros 5: Lentos y cargosos’. En España, Alex apareció en el programa ‘Mujeres Ricas’ junto a su madre y su hermana.



14. Carmen Alcayde, décimo cuarta concursante confirmada

La periodista y presentadora suma la aventura de la casa de 'GH VIP' a su larga lista de apariciones televisivas. Camuflada entre la prensa que ha recibido a los VIPs durante la noche de estreno, Pedro García Aguado ha desvelado que formará parte de la edición.



¿Quién es Carmen Alcayde?



Está separada y vive con sus tres hijos entre Madrid y Valencia, de donde es originaria. Es periodista, presentadora de televisión y actriz. Ha escrito varios libros como ‘Treintañeras’, ‘Sobrevivir en Pareja’ y ‘Nubes de Algodón’, entre otros. Carmen tiene una dilatada carrera en televisión, empezó en las cadenas locales de Valencia y Gandía, y continuó trabajando para varios canales autonómicos como Canal 9 y Telemadrid.



Dio el salto a la televisión nacional, siendo su trabajo en ‘Aquí Hay Tomate’ el que le dio más popularidad. También fue colaboradora de los debates de ‘Gran Hermano’, ‘GHVIP’ y ‘Supervivientes’. ‘Sálvame’ es el último programa en el que ha colaborado. Como actriz, ha participado en varias series como ‘Siete Vidas’, ‘Sexo en Chueca’, ‘Escenas de Matrimonio’ y ‘Esposa2’, y en películas como ‘Paella Today!’, ‘Padre no hay más que uno 2’ y ‘Padre no hay más que uno 3’.



15. Luitingo, décimo quinto concursante confirmado

El artista, que deslumbró en 'Got Talent', hizo cantar a toda España con su canción 'Un chico perfecto', la banda sonora de 'Operación Camarón'.



¿Quién es Luitingo?



Nacido y residente en Sevilla. Es cantante, compositor y humorista. Pertenece a una familia de artistas, su padre es humorista. Es muy extrovertido y simpático y entra con muchas ganas al mundo televisivo. Su nombre artístico como músico de estilo flamenco, Luitingo, es una referencia al artista Pitingo. Se lo pusieron sus amigos.



Cuenta con un éxito notable en redes sociales, participó en programa 'Got Talent España', y es el compositor e intérprete de la película de Mediaset España ‘Operación Camarón’.



16. Marta Castro, décimo sexta concursante confirmada

Marta Castro ha sido una habitual de las revistas de televisión al estar casada con Fonsi Nieto. Actualmente es la pareja de de Rodri Fuertes, quien nos ha regalado una despedida muy romántica: "Le voy a echar mucho de menos".



¿Quién es Marta Castro?



Nacida en Asturias y residente en Madrid, estudió Magisterio y tiene un hijo pequeño, Hugo. Marta comenzó una relación amorosa con el expiloto Fonsi Nieto en 2014, cuando ella trabajaba en un local nocturno a la vez que cursaba sus estudios universitarios. Tras tres años de discreto romance se casaron en 2017 y tuvieron a Hugo. Poco después del nacimiento del niño, la pareja se separó.



Es empresaria e influencer. Trabajó de profesora un tiempo, ha regentado un negocio de pestañas y actualmente cuenta con casi 50 mil seguidores en redes, donde comparte protagonismo con su querido hijo y su gran amiga Laura Matamoros, entre otros. Actualmente tiene una relación con Rodri Fuertes, ex concursante de GH 16 y ex pareja de Adara Molinero, ganadora de GHVIP 7.



17. Susana Bianca, décimo séptima concursante confirmada

Susana Bianca, modelo internacional, ha entrado desfilando como un "huracán que no se detiene ante nada". Viene dispuesta a dar un mensaje importante: "Da igual la talla que tengas que puedes ser igual de preciosa. Vengo a romper todos los estereotipos".



¿Quién es Susana Bianca?



Es modelo curvy e influencer body positive. Empezó a trabajar desde muy pequeña en campañas publicitarias en las Islas Canarias. En la adolescencia, saltó al modelaje profesional a pesar de lo mucho que sufría por la presión que se le imponía de tener que estar adelgazando más y más todo el tiempo. Recibió críticas e insultos durante años por su físico, ya que siempre ha sido una mujer de constitución ancha y corpulenta debido a la gran cantidad de ejercicio que hace.



Ella cuenta que un día decidió parar ese ciclo en el que estaba metida, y empezar a aceptarse tal como era, aunque para ello tuviera que renunciar al modelaje y dedicarse únicamente al baile. Y un tiempo después le llegó la oportunidad de trabajar para El Corte Inglés como modelo curvy.



18. Javier Fernández, décimo octavo concursante confirmado

Tras una noche de emoción, Marta Flich tenía una última sorpresa para la audiencia': "Javier Fernández, campeón del Mundo de patinaje, entrará en la casa de 'Gran Hermano VIP".



¿Quién es Javier Fernández?



Ha participado en los Juegos Olímpicos 2010, 2014 y 2018, ganando en este último la medalla de bronce, pero no queda aquí la cosa. Javier es Campeón del Mundo en los años 2015 y 2016 y siete veces consecutivas Campeón de Europa.