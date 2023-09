El Gobierno de PSOE/PODEMOS evitó inhabilitar a Luis Rubiales por "abuso de poder" en 2021

viernes 08 de septiembre de 2023 , 14:00h

El diario 'El Mundo' publica un informe del CSD que estimaba una denuncia contra Rubiales por abuso de poder que José Manuel Franco desestimó al considerarlo como meras "discrepancias jurídicas".



Tras la polémica generada por el beso sin consentimiento del presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) que culminaba este miércoles con la formalización de la denuncia de la jugadora ante la Audiencia Nacional, este jueves otro caso anterior salpica de nuevo al cuestionado y apartado presidente. Según ha desvelado El Mundo este jueves, José Manuel Franco, entonces presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), desestimó un informe en el que se aconsejaba la inhabilitación de Luis Rubiales "por abuso de autoridad o de poder" el 22 de febrero de 2021 por abuso de autoridad por "apropiarse y comercializar los derechos audiovisuales de los clubes de fútbol femeninos".



El informe, enviado por la subdirectora general del Deporte Profesional y Control Financiero del CSD y basado en una denuncia de la Asociación de Clubes de Fútbol Femenino, señala a Rubiales por ejercer un "uso desmedido de las facultades inherentes a su cargo" porque el que se había "aprovechado en beneficio propio y no de los intereses federativos". Es decir, el máximo representante del fútbol español habría utilizado su cargo e influencia para lucrarse personalmente "al percibir como remuneración un porcentaje de los ingresos de la RFEF".



El escrito denunciaba "una serie de infracciones calificadas como muy graves en la Ley del Deporte, principalmente abusos de autoridad, vulneración de la integridad de la competición, incorrecta utilización de subvenciones o ayudas del Estado y sus Organismos Autonómicos, e incumplimientos de disposiciones estatutarias de la RFEF".



El entonces subdirector general de Régimen Jurídico del Deporte del CSD analizó el informe y poco más de un mes después, el 30 de marzo de 2021, emitió un nuevo dictamen en el que avalaba los argumentos tanto de la denuncia original como del informe elaborado por la subdirectora general del Deporte Profesional y Control Financiero y se mostraba a favor de enviar al Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) la denuncia contra Rubiales.



Tal y como explica el citado diario, el 25 de diciembre de ese mismo año fue José Manuel Franco, entonces presidente del CSD, quien cortó de raíz las recomendaciones de los técnicos de elevar el asunto al Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) tras estimar que Rubiales había "respetado el procedimiento legalmente establecido", librando así al presidente de la RFEF del procedimiento al que se enfrenta en la actualidad y calificando de meras "discrepancias jurídicas" lo que sus técnicos habían catalogado como "abusos de autoridad y de poder".



Según explica, la decisión de Franco venía impulsada por el argumento "extraoficial" de que "había que preservar el equilibrio en el fútbol español" a pesar de que la figura del Rubiales no le despertaba ninguna simpatía. Según publica El Mundo, Franco confesó a su equipo y a otros altos cargo del deporte español que no le gustaba el presidente de la RFEF pero que no estaba dispuesto a entregarle todo el poder del fútbol español a Javier Tebas, presidente de La Liga.



Tras fracasar esta vía, la ACFF interpuesto en el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 8 de Majadahonda una querella contra la RFEF por "coacciones, estafa y prevaricación", entre otros presuntos delitos, que fue archivada por el mismo juzgado en 2023.