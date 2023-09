La Junta Local de Seguridad define el dispositivo especial para las Fiestas de Azuqueca

Se reforzará la presencia de Guardia Civil y Policía Local y se contará con el apoyo de Cruz Roja y Protección Civil

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

miércoles 06 de septiembre de 2023 , 16:42h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El alcalde de Azuqueca de Henares, José Luis Blanco, y la subdelegada del Gobierno en Guadalajara, Mercedes Gómez, han presidido este miércoles, 6 de septiembre, la Junta Local de Seguridad convocada para determinar el dispositivo especial que se va a desarrollar en la ciudad durante las Fiestas de Septiembre, que se celebrarán entre los días 16 y 24 de este mes. La sesión ha contado también con la presencia, entre otras personas, de la concejala de Desarrollo Saludable, Charo Martín; el portavoz del Equipo de Gobierno, David Pinillos; la delegada provincial de Hacienda, Administraciones Públicas y Trasformación Digital, el Jefe de Operaciones de la Comandancia de la Guardia Civil de Guadalajara y el comandante del Puesto Principal de Azuqueca, el Jefe de la Policía Local y representantes de la Asamblea Local de Cruz Roja y de la Agrupación Local de Protección Civil.



“Mantenemos las medidas que ya pusimos en marcha el año pasado y que repetimos en las pasadas Fiestas de Mayo porque, como hemos podido comprobar, funcionan muy bien y permiten mantener la seguridad en el municipio en unos días en la que la afluencia de público es mucho mayor”, señala el alcalde, José Luis Blanco. En el dispositivo, participa Policía Local y Guardia Civil, con el apoyo de seguridad privada y la colaboración de Cruz Roja y protección Civil.



“De manera generalizada, durante todas las Fiestas, se reforzará el número de agentes de Policía Local y Guardia Civil, que realizará controles en la estación de tren y va a desplazar a Azuqueca efectivos de cuerpos especiales, y, además, se aumentará la presencia en los eventos más multitudinarios como puede ser el Desfile de Carrozas, los conciertos o las verbenas”, avanza el regidor azudense.



También, desde el viernes 15 y hasta el domingo 24 de septiembre, se cerrará al público el parque de La Quebradilla, por las noches, en concreto, entre las 21 horas y las 8 horas del día siguiente.



Por su parte, la subdelegada del Gobierno en Guadalajara, Mercedes Gómez, ha querido expresar su reconocimiento por la labor de coordinación previa que desarrollan todos los agentes implicados, “lo que permite llegar a esta reunión con todos los aspectos ya muy trabajados”. También les ha manifestado su agradecimiento “por redoblar esfuerzos para garantizar que funcione a la perfección todo el complejo engranaje que implican unas fiestas tan multitudinarias como las de Azuqueca, compaginando vivir con intensidad estos días y que al tiempo exista convivencia y respeto entre todos”. Igualmente, ha resaltado la colaboración de la Guardia Civil con la Policía Local, no solo estos días, sino a lo largo de todo el año, “porque el objetivo común siempre es ofrecer mejor servicio y mayor seguridad a toda la población”.



Cortes de tráfico



Por otra parte, con motivo de las Fiestas, entre los días 15 y 24 de septiembre, desde las 17 horas, no se permitirá la circulación de vehículos en sentido entrada a Azuqueca por la avenida del Sur desde la plaza de la Antártida hasta la plaza de Europa, como en los últimos años. “El objetivo es mejorar la seguridad en el entorno del Recinto Ferial, al reducir el tránsito de vehículos por este punto en las horas de mayor afluencia de público”, explica Charo Martín. El itinerario alternativo para acceder a Azuqueca es a través de las avenidas del Conde de Romanones y de Alcalá. Por otra parte, entre los días 15 y 25 de septiembre, no se podrá acceder a la plaza de La Constitución desde Francisco Vives.



Además, desde las 8 de la mañana del domingo 24, se cortará al tráfico rodado la avenida del Sur y el paseo de la Estación en el sentido de circulación hacia la plaza de la Antártida, con motivo de la preparación del espectáculo pirotécnico fin de fiestas.