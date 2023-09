Aumentan en España las enfermedades de transmisión sexual

Preocupación ante el incremento de las enfermedades de transmisión sexual (ETS)

sábado 02 de septiembre de 2023 , 21:09h

Según un estudio del Colegio Oficial de Médicos, aumentan en jóvenes entre 20 y 24 años.



Según un informe del Comité Científico sobre Covid y Patógenos emergentes del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid (ICOMEM), cada vez son más jóvenes los que presentan alguna ETS.



El comité científico sobre covid-19 y patógenos emergentes del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid (Icomem) destaca el preocupante aumento de infecciones de transmisión sexual (ITS) en España, especialmente entre jóvenes y adultos jóvenes.



Las causas de este incremento están relacionadas con la pérdida del miedo al SIDA por la eficacia preventiva del tratamiento antirretroviral (TAR) supresivo; el consumo de drogas para mantener relaciones sexuales y la mayor frecuencia de cribado de ITS en personas en estos programas, expone el comité científico en un informe.



Este documento evidencia un claro aumento de la incidencia de infección gonocócica, sífilis y clamidia, especialmente entre jóvenes de 15 a 19 años y en hombres que mantienen relaciones sexuales con hombres (HSH).



El objetivo principal de este informe es recopilar información de la situación epidemiológica actual y realizar una actualización del diagnóstico y tratamiento de las enfermedades más prevalentes.



Es el caos de la infección por VIH en España, cuya vía de trasmisión es sexual en un 81,7 % de los nuevos diagnósticos,



También la viruela del mono (Mpox), que en este momento se comporta como una ITS y que, lejos de erradicarse, sigue presente en la Comunidad de Madrid y en el resto de España.



Los datos revelan que, de 7.541 casos de Mpox diagnosticados en España, un 98% corresponde a hombres con una edad media de 37 años, registrados hasta el 1 de marzo en las diecisiete comunidades autónomas.



Además, las infecciones genitales por Chlamydia trachomatis muestran un incremento constante en su incidencia durante los últimos años, con más del 40% de los casos que se presentan en menores de 25 años.



En cuanto al herpes genital (VHS), afecta a entre el 10 y el 15 % de la población adulta, mientras que la sífilis presenta una incidencia en España de 30,81 casos por cada 100.000 habitantes en la población de edades comprendidas entre los 20 y los 24 años.



EL 'PREP', DETRAS DEL AUMENTO DE CASOS



Los expertos señalan en el informe que una de las principales causas de los casos de VIH es el uso de medicación profiláctica pre-exposición, un tratamiento que reduce la probabilidad de contraer la infección por VIH en pacientes no infectados.



Si bien su efectividad para prevenir la transmisión sexual del VIH se estima en alrededor del 99%, se ha notado que su uso puede llevar a que los pacientes se relajen en cuanto a la utilización de métodos de barrera como el preservativo.



En los países desarrollados, especialmente en los últimos diez años, se detecta un continuo incremento de las ITS bacterianas en los usuarios de profilaxis pre-exposición de VIH (PrEP).



El documento concluye con el mensaje de que es necesario dirigir las campañas de prevención hacia grupos de mayor riesgo y subraya que las ITS también son un problema en la población pediátrica, pudiendo indicar casos de abuso sexual en este grupo.



Los expertos abordan también algunas dificultades para la prevención y abordaje adecuado de estas infecciones en España, entre las que indican que los pacientes con sospecha de ITS a menudo recurren a los servicios de urgencia hospitalaria o unidades hospitales de diversa localización y estructura.



En el caso de las urgencias hospitalarias el documento recoge que solo un 36,4% de servicios de urgencias hospitalarios españoles cuentan con un protocolo de enfoque terapéutico ante una ITS, siendo más común en hospitales grandes y en servicios de urgencias con alta afluencia.