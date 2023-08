El 91% de los gamers consume ocio relacionado con videojuegos, según un estudio de PcComponentes

lunes 28 de agosto de 2023 , 11:04h

– Los videojuegos son un fenómeno en constante crecimiento y evolución que han calado en la sociedad como una vía más de entretenimiento cada vez más extendida. De hecho, existe una mayor diversidad de opciones de ocio a través del gaming que va más allá del propio juego. Así lo refleja la III Radiografía del Gaming en España de PcComponentes, ecommerce español experto en tecnología, que confirma cómo el mundo del gaming ha evolucionado más allá de las pantallas convirtiéndose en un auténtico fenómeno cultural.

Con motivo del Día Mundial del Videojuego, que se celebra cada 29 de agosto, la compañía ha publicado nuevos datos del estudio del sector de videojuego que realiza cada año, entre los que destaca que el 91% de los gamers afirma consumir una gran variedad de formas de entretenimiento relacionadas con el universo gaming más allá de los propios videojuegos.

Más allá de la partida: series, películas, streamings y podcasts los formatos más seguidos

En este sentido, cabe señalar que la mitad de los jugadores (50%) consumen series y películas basadas en videojuegos, demostrando así la influencia de las narrativas digitales en la industria del cine y la televisión. Grandes títulos como ‘Super Mario Bros: La película”, Sonic, la adaptación de uno de los videojuegos más conocidos de los últimos años en la serie The Last of Us o el reciente lanzamiento de la película Gran Turismo así lo corroboran.

Los videojuegos cuentan también con bandas sonoras que contribuyen a la inmersión de los gamers y que son la mejor carta de presentación para artistas y grupos de música que están dando los primeros pasos en el mundo de la música. De hecho, un 22% de los gamers españoles afirma escuchar bandas sonoras de videojuegos, una tendencia que señala cómo la música compuesta específicamente para estos juegos también encuentra su lugar en la vida cotidiana de los jugadores, convirtiéndose en parte integral de su experiencia cultural.

Por otro lado, casi un tercio de los encuestados (30%) escogen los streamings y podcasts especializados como su forma de diversión preferida, subrayando la importancia que las plataformas online adquieren como espacios donde socializar forjando amistades y comunidades en diferentes lugares del mundo.

“Los resultados de esta edición de la Radiografía del Gaming que llevamos a cabo desde PcComponentes confirman como los videojuegos se han consolidado como un pilar fundamental del entretenimiento actual yendo más allá del propio videojuego e influyendo en la cultura actual. Series, películas y música, se ven influidos por este sector que conquista a personas de todas las edades” afirma Alicia Vicente, Brand & Communications Manager de PcComponentes.