Las Ferias de Guadalajara se mantendrán en el centro minimizando las molestias a los vecinos y con más seguridad

viernes 21 de julio de 2023 , 13:57h

Las Ferias y Fiestas en honor a la Virgen de la Antigua de Guadalajara se mantendrán en el centro de la ciudad pero con mejoras, entre las que el nuevo equipo de Gobierno ha priorizado la necesidad de minimizar al máximo las molestias de los vecinos que viven en el entorno del Fuerte de San Francisco a la par que se incrementando la seguridad y la limpieza.



“Nuestro programa electoral decía: Ferias y Fiestas en el centro de la ciudad, recuperando la Semana Grande, mejorando el modelo e incrementando la seguridad, la limpieza y la convivencia”, ha dicho la alcaldesa, Ana Guarinos acompañada del concejal de Festejos, Santiago López, en una rueda de prensa en la que ha remarcado que el PP se presentó a las elecciones del 28 de mayo con este compromiso y “somos de los que cumplimos la palabra”.



Así, las ferias seguirán en el centro de la ciudad pero serán “mejores y más seguras, para no tener que lamentar nada por tener cabos sueltos, en las que va a reinar la convivencia”, ha dicho, para afirmar que está cumpliendo la palabra dada, “hacer la feria en la ciudad y llenarla de fiesta, pero con garantías, mejorando la convivencia y garantizando la seguridad”.



En cuanto a los detalles del modelo festivo, ha sido el concejal de Festejos, Santiago López quien ha explicado algunas de las novedades, no sin antes advertir que cuando llegó a la Concejalía, las Ferias “no estaban totalmente planificadas ni presupuestadas” sino que había “muchas cosas sin hacer” que “han puesto en riesgo” de algunos de los actos más importantes como el desfile de carrozas o la instalación de las distintas infraestructuras.



Según el edil, ello les ha obligado a tener que realizar un trabajo “intenso” para organizar unos festejos que si bien arrancarán el jueves 7 de septiembre hasta el día 17 domingo, desde el mismo 29 de agosto, con el traslado de la Virgen de la Antigua, hasta el día uno de octubre hay programadas más de un centenar de actividades de música, taurinas, los vermús solidarios, exposiciones, conciertos, actos organizados por las peñas, atracciones infantiles, juveniles y para adultos, conforman la carta de presentación de estas fiestas.



Entre las novedades, al cartel de la Feria Taurina presentado por el anterior equipo Gobierno se sumará una novillada con toreros de la tierra. “Será una apuesta firme por la tauromaquia local de Guadalajara”, ha señalado.



Otra novedad es la puesta en marcha de un plan de minimización de impactos y molestias que en materia de seguridad contempla un refuerzo especial en las zonas más cercanas al desarrollo de las ferias como el barrio del Fuerte y aledaños, donde se ampliará la vigilancia, y se ha contratado un nuevo plan de autoprotección con una empresa de ingeniería especializada para el recinto de la Fuente de la Niña, donde se celebrarán los conciertos y para la Plaza de Toros de Guadalajara, porque para ellos es una prioridad.



También se van a mantener los puntos de violencia de género que había en las pasadas ferias y la calle de San Roque no estará ocupada con puestos de hostelería sino que será una zona abierta, preparada como una vía de evacuación por si fuera necesario.



Para evitar ruidos y molestias, han modificado la ubicación de varias de las peñas que se encontraban más cercanas a las edificaciones y para controlar el volumen y horarios de las atracciones de ferias se va a contratar una empresa para ajustarse a los usos permitidos, todo ello también ha sido consensuado con las peñas, según ha aclarado el concejal.



Por lo que respecta a la limpieza, se va a realizar un refuerzo especial no solo a las zonas donde se concentran las actividades sino a las calles cercanas; habrá más camiones baño y se van a instalar un total de 257 baños químicos y 10 setas repartidas entre el centro de la ciudad, vías públicas y peñas.



Igualmente, se van a establecer tres zonas de atracciones: la zona infantil en Adoratrices, donde también habrá un espacio con puestos de hostelería ; la de adultos, en la Fuente de la Niña, y una zona intermedia para niños y jóvenes.



El desfile de carrozas tendrá como temática obras de literatura, con más de cinco carrozas y 17 comparsas.



Y otra novedad de este año es que los guadalajareños empadronados en la capital tendrán preferencia en la adquisición de entradas y también en el precio en la venta de entradas de conciertos. A partir del día 18 de agosto se pondrán a la venta las entradas en el teatro Antonio Buero Vallejo y hasta el día 25 de ese mes se dará preferencia a los empadronados y a partir del día 26 podrán hacerlo unos u otros, abriéndose también la venta online.



Para hacer frente a algunos gastos que no estaban presupuestados, se ha tenido que realizar una modificación presupuestaria de medio millón de euros en el presupuesto.