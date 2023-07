A tiros con un subfusil en pleno Puerto Banús

Un individuo, oculto tras una gorra y una bufanda, dispara un arma automática y huye en un vehiculo que aparece ardiendo poco después

miércoles 19 de julio de 2023 , 06:36h

La Policía Nacional investiga un tiroteo que se ha producido este martes junto a un centro comercial en Puerto Banús, en la localidad malagueña de Marbella, suceso en el que no ha habido heridos ni tampoco detenciones hasta el momento, según han informado a EFE fuentes policiales.



El Servicio de Emergencias 112 Andalucía ha recibido varias llamadas sobre las 18.00 horas, según han informado a EFE, en las que se alertaba de que se había producido un tiroteo en Marbella y pedían asistencia sanitaria.



Alrededor de las 18 horas de la tarde un individuo, armado y disparando lo que parece ser un arma automática, salía de este centro comercial y corría por una de las principales vías de acceso a Puerto Banús, la avenida de las Naciones Unidas que, afortunadamente, en ese momento no estaba muy concurrida.



Hasta el lugar se han desplazado de inmediato agentes de la Policía Nacional y Local y servicios sanitarios y, aunque en un principio se pidió asistencia sanitaria, al final no ha sido necesaria.



La Policía Nacional investiga el tiroteo y se desconoce si el autor del mismo iba solo o con más personas, según las fuentes.



Poco después de producirse los disparos y de la huida en coche del tirador, al que aguardaba el conductor, se ha encontrado un vehículo ardiendo, que se sospecha podría ser el utilizado para en el escape, en la zona de Benabolá, a pocos kilómetros de Puerto Banús, en el distrito marbellí de Nueva Andalucía.