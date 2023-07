El jurado declara culpable por unanimidad al acusado de matar a su tío durante una pelea

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

lunes 10 de julio de 2023 , 20:55h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El jurado popular ha declarado este lunes culpable por unanimidad al acusado de matar a su tío durante una pelea en la Nochebuena de 2020 en el municipio toledano de El Viso de San Juan.



Los nueve miembros del jurado han considerado probados todo los puntos del objeto del veredicto que se les ha entregado tras finalizar la vista sobre las 15:00 horas, y en menos de dos horas han emitido el veredicto de culpabilidad.



Para ello, el portavoz del jurado ha señalado que han tenido en cuenta la declaraciones del acusado, de los agentes de la Guardia Civil y del forense que han pasado por la Sala en el primer y único día del juicio, que se ha sustanciado en una única jornada, aunque estaba previsto para tres.



Asimismo, el jurado ha considerado probadas también las dos atenuantes propuestas por la fiscal consistentes en que el acusado actuó bajo los efectos de las drogas y el alcohol, y la confesión tardía.



Además, los miembros del jurado han expresado que no están conformes con la concesión de indulto ni la suspensión de la ejecución de la pena para el procesado debido a la gravedad de los hechos.



Con la lectura del veredicto, el juicio ha quedado visto para sentencia y la petición de pena por parte de la Fiscalía ha sido finalmente de seis años de prisión, de modo que ha tenido en cuenta las atenuantes y ha rebajado la petición a la mitad ya que inicialmente solicitó 12 años.



Cuando la mitad de la pena esté cumplida, el procesado, de origen colombiano, será expulsado del territorio español.



Durante la vista, el procesado ha reconocido que le clavó un cuchillo a su tío, si bien no recuerda en qué parte del cuerpo le dio el pinchazo y asegura que no tuvo conocimiento del fallecimiento hasta el día siguiente.



Ha explicado que en las Navidades del año 2020 vivía en la localidad de El Viso de San Juan junto a su tío y dos compañeros más, que en Nochebuena se encontraban en la casa dos parejas además de él mismo y su tío, que estuvieron bebiendo y consumiendo drogas toda la tarde y hasta la madrugada.



Cuando se les acabaron la droga y el alcohol, ha continuado, su tío se puso "más agresivo de lo normal" después de haber estado "pesado" durante la cena y "grosero" con las chicas, y decidieron irse a dormir.



El acusado ha afirmado que entró en su habitación para coger un colchón y allí estaba su tío con un cuchillo, que se le puso enfrente y le empezó a "retar" con el arma hasta que fue a por él.



En ese momento, ha precisado, esquivó el cuchillo y se abalanzó sobre él, para a continuación pegarle "unos puñetazos" y al ver el cuchillo en el suelo, lo cogió y le dio "un pinchazo".



Entonces, según su declaración, ambos se pusieron de pie, su tío quería seguir luchando y él se fue de la casa "para evitar más confrontaciones", ya que ha apuntado que su tío era una persona agresiva que incluso estuvo preso en Colombia por asesinato y condenado por malos tratos y violencia con vecinos.



Ante el reconocimiento de los hechos, la fiscal y la defensa han renunciado a varios testigos si bien sí han comparecido agentes de la Policía Judicial que intervinieron en la investigación y el forense.



En el uso de la última palabra, el acusado ha dicho: "Mi intención nunca fue acabar con la vida de mi tío, lo extraño y lo siento mucho".