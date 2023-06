Publicado el listado definitivo de las becas municipales de Azuqueca para libros y material escolar del curso 2023/2024

El Ayuntamiento de Azuqueca ha concedido 1.000 becas de 84 euros cada una

martes 27 de junio de 2023 , 11:17h

Este martes, 27 de junio, el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares ha publicado el listado definitivo de las becas municipales destinadas a la compra de libros y material escolar de cara al curso 2023/2024 (se puede consultar, pinchando AQUÍ). En total, el Ayuntamiento ha concedido 1.000 becas por un importe de 84 euros cada una de ellas.



Los vales-librería se podrán recoger partir del lunes 17 de julio y hasta el 18 de agosto en el Learning Center (calle Ciudad Real, 1), por las mañanas, de 9 a 14 horas. Los vales solo se pueden canjear en las librerías de Azuqueca y tienen como fecha límite de validez el 10 de noviembre de 2023.



Esta convocatoria se dirige a familias empadronadas y residentes en Azuqueca y con hijos o hijas que estudien Educación Infantil, Primaria y Secundaria Obligatoria en centros públicos o concertados de la ciudad, o bien, en colegios públicos de Educación Especial que no estén en el municipio.



En la valoración, solo se ha tenido en cuenta la renta per cápita, calculada dividiendo la renta neta anual de la unidad familiar (padres e hijos de hasta 25 años) entre el número de integrantes. Este año, se han solicitado un total de 1.186 becas y no se han concedido ayudas a las rentas per cápita superiores a 5.605 euros.