José Miguel Benítez (PP) es alcalde de Quer por tercer mandato consecutivo (2023-2027)

Después de que el Partido Popular revalidara su amplia mayoría absoluta, obteniendo cinco de los siete concejales, por dos el Partido Socialista. También se presentó una candidatura de VOX, que se quedó sin representación.

REDACCION

domingo 18 de junio de 2023

Puntualmente, a partir de las 11:30 horas de la mañana, comenzaba ayer sábado el Pleno que habría de dar lugar a la constitución del Ayuntamiento de Quer en el mandato 2023-2027. A la sesión acudieron los concejales electos: José Miguel Benítez (PP), Laureano Morales (PP), Gema Cañones (PP), Edgar Delgado (PP), Concepción Bargiela (PP) y Jorge Paris (PSOE). Belén Casanova no va a recoger su acta de concejal, siendo sustituida por Laura Medina (PSOE).



Inicialmente, se constituyó la Mesa de Edad que quedó conformada por Conchi Bargiela, como el edil electa de mayor edad, y por Edgar Delgado, el más joven de los siete. Posteriormente el presidente de la mesa fue llamando a cada uno de los concejales electos para que prometieran o juraran el cargo. Cumplido el formalismo, quedó constituido el Pleno.



A continuación se procedía a la votación que debía concluir con la elección alcalde presidente de la Corporación Municipal de entre los dos que encabezaban sus respectivas candidaturas. José Miguel Benítez (PP) y Jorge Paris (PSOE).



El primero de los concejales que recabó la confianza para ser nombrado alcalde fue José Miguel Benítez Moreno, quien fue elegido alcalde de la villa de Quer, por mayoría absoluta por cinco votos a favor (Grupo Popular).



Posteriormente juraba su cargo y recibía el bastón de mando. En primer lugar el alcalde daba las gracias a su equipo, "a todas las pesonas que me han apoyado desde el año 2015, la primera vez que me presenté a las elecciones municipales en Quer, trabajando conmigo para convertir en realidad un sueño", y en segundo lugar "a todas las personas que me apoyaron con su voto", señalaba. Benítez ha mejorado en cada una de las elecciones a las que se ha presentado sus resultados de la anterior. En todo caso, y para los que se decantaron por otras opciones, "estamos aqui para gobernar para todo el mundo, las puertas del ayuntamiento siempre van a estar abiertas, cualquier propuesta, será bienvenida", añadía. El ya alcalde de Quer, terminó su intervención afirmando que "vamos a formar parte de la historia de este pueblo, todos, alcalde y concejales electos, con el juramento que hemos hecho hoy, y a partir de ahora lo que nos corresponde es trabajar duro para Quer".



Benítez va a mantener el mismo propósito con el que se presentó por primera vez a las elecciones. “Seguimos queriendo lo mismo que el resto de los vecinos de Quer. Vivimos aquí, y nuestra única preocupación es el bienestar de los seteros, para lo que trabajaremos de nuevo con toda la ilusión del mundo en los próximos cuatro años, aquí, en Quer, y en todos aquellos lugares donde sea posible y necesario hacerlo”, afirma el regidor.



Como objetivos principales de la legislatura, el equipo de gobierno se plantea el inicio de las obras en la Casa de la Cultura de Quer, un proyecto que se vio retrasado por la pandemia, y también impulsar el desarrollo de un parque empresarial, con las nuevas tecnologías como eje principal.