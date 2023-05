Page mantiene in extremis y por un puñado de votos la mayoría absoluta en C-LM, donde Vox irrumpe con 4 escaños mientras PP se queda con 12, Cs y UP no consiguen ningún escaño

lunes 29 de mayo de 2023 , 08:01h

En Castilla-La Mancha, con el 96,76% escrutado, el Partido Socialista de Emiliano García-Page revalidaría la mayoría absoluta conseguida en 2019 al alcanzar un total de 17 escaños.



Mientras, el Partido Popular mejora sus resultados hasta los 12 diputados y Vox irrumpe por primera vez en el Parlamento obteniendo cuatro actas en el Convento de San Gil, una suma de fuerzas que no sería suficiente para desbancar a los socialistas del Gobierno castellanomanchego.



Núñez felicita a Page y lamenta una mejoría “insuficiente” por “un puñado de votos” en Ciudad Real.-



El candidato del PP a la Presidencia de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha querido felicitar al candidato del PSOE, Emiliano García-Page, por su victoria electoral a pesar de haber mejorado sus resultados con respecto a 2019, una mejoría “insuficiente” y que se ha quedado corta por “un puñado de votos en Ciudad Real”.



Núñez, que ha comparecido en rueda de prensa para analizar los resultados de estas elecciones autonómicas, ha hecho también hincapié en que “muchos compañeros” del PP han obtenido “excelentes resultados” en las municipales y dejan a los ‘populares’ “en condiciones de gobernar en las cinco capitales” de la región, así como en otros municipios importantes como Talavera de la Reina o Puertollano.



El candidato ‘popular’ ha incidido en que “sea por mil o por uno —los votos”, Castilla-La Mancha “ha hablado y ha optado por una mayoría absoluta del PSOE”. “Aunque estamos satisfechos por el trabajo realizado, y yo en primera persona, no ha sido suficiente, es incuestionable”, ha proseguido.



Quedan ahora, ha dicho, días de “ver pueblo a pueblo el resultado” para analizarlo, pero no ha dado pistas sobre su futuro al frente del PP de la región, afirmando que seguirá “trabajando por Castilla-La Mancha” como lleva haciendo desde que comenzó a liderar al partido.



Asimismo, ha felicitado al PP nacional en la figura de su presidente, Alberto Núñez Feijóo, quien es, ha dicho, “el gran vencedor de las elecciones, con una victoria “rotunda” en España.



Y ha aprovechado para mostrar su reconocimiento a interventores, apoderados y empleados de su partido por haber hecho que el PP “haya tenido un despliegue por toda la Comunidad Autónoma”.



Con respecto a la posibilidad de llegar a acuerdos con Vox para sumar y poder gobernar en la mayoría de las capitales de la región, Núñez ha pedido “dejar pasar los días” para que se abran negociaciones. “Lo que procede es serenar la política, bajar los decibelios de la campaña y poner los resultados en su justa medida y ver cuáles —acuerdos— pueden ser mejores para el interés general”, ha manifestado.